Погода в Перми в апреле 2019: к выходным в Прикамье ожидается потепление до +16 градусов

Погода в Перми в апреле 2019 года радует. Пермяков ожидает теплая и в целом солнечная неделя. Температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2-3 градуса, а осадков будет меньше нормы.

- Все дело в теплом антициклоне, который установился над Прикамьем, - объясняют синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Уже со вторника дневная температура начнет неуклонно повышаться, четверг может стать самым теплым днем на этой неделе. Погода будет преимущественно ясной, без осадков.

Как прогнозируют метеорологи, в четверг к вечеру в Перми столбик термометра может достигнуть +16 градусов. При этом уже со вторника и ночная температура станет положительной. Однако о наступлении климатической весны еще говорить рано: в пятницу к нам может пожаловать со стороны Арктики холодный циклон. И вновь похолодает: днем до +5 градусов, ночью – до нуля. И вернутся осадки.

В понедельник днем в Перми воздух прогреется до +8 градусов.

Во вторник столбик термометра может достигнуть отметки +12 градусов.

В среду в Перми потеплеет днем до +14 градусов.

В четверг дневная температура воздуха может повыситься до +16 градусов.

В пятницу начнется постепенное похолодание. Температура днем в Перми ожидается до +9 градусов, а ночь на субботу она понизится до -4 градусов.

В субботу и воскресенье дневная температура воздуха не превысит +5 градусов, вероятны осадки.