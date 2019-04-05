2019-04-05T07:10:12+03:00
Общество

Погода на апрель – 2019 в Перми: в выходные потеплеет до +13

Будет солнечно и сухо
Вероника РАНГУЛОВА
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Чем заняться в выходные? Конечно же, гулять!Чем заняться в выходные? Конечно же, гулять!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермяки, а у вас уже есть планы на предстоящие выходные? Метеорологи обещают прекрасную погоду на апрель – 2019 в Перми, будет тепло и солнечно.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, в выходные дни существенного похолодания и осадков не ожидается.

- На смену одному антициклону придет другое ядро повышенного давления с северо-запада Европейской России, - объясняют метеорологи. – Только в субботу, 6 апреля, ожидается небольшая облачность.

Пятница, 5 апреля, станет самым теплым днем с начала весны. Будет солнечно, а максимальная температура на большей части края превысит отметку в +10 градусов. При этом в Перми ожидается до +12, а на северо-западе края - до +13.

- Это уже существенно выше нормы для начала апреля, - сообщается на сайте опасных природных явлений. – При этом в субботу ожидается заток более холодного воздуха на север края, здесь днем будет уже не выше +7, а по центральным и южным районам +8…+11.

Но в Перми по-прежнему сохранится теплая погода - до +10 градусов. В воскресенье также будет малооблачно. Если в ночь на 7 апреля столбик термометра может опуститься до -2…-7 градусов, то днем на всей территории края потеплеет до +13. В Перми максимальная температура также достигнет отметки +12.

В понедельник, 8 апреля, погода может немного испортиться. Возможны облачность, небольшие осадки, однако все равно будет тепло, днем – до +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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