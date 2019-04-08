Посмотрите на 21-летнюю красавицу, которая участвует в конкурсе «Мисс Россия 2019»
Стартовало голосование за звание «Мисс Россия 2019». От Пермского края в конкурсе участвует 21-летняя уроженка Кунгура, студентка ПНИПУ Екатерина Неклюдова. Девушка уже несколько лет работает моделью в одном из магазинов города.
- Также Екатерина - наш менеджер по продажам, - рассказали нам в магазине. - Мы все очень за нее болеем.
К сожалению, сама Екатерина не смогла с нами пообщаться.
- Все вопросы и интервью проходят через дирекцию, - ответила Екатерина. - Спасибо за понимание.
В анкете девушки написано, что в этом году она выпустила свою первую коллекцию вечерних платьев. Еще пермячка любит экстремальные виды спорта и плавание. А любимая книга Екатерины – «Мастер и Маргарита». Сейчас за пермячку проголосовали почти две тысячи человек.
- Это огромная честь быть одной из 50 самых красивых девушек нашей страны! - написала Екатерина в соцсети. - Надеюсь на вашу поддержку. Она мне очень понадобится! Спасибо за доверие и невероятную возможность побывать в сказке!
Голосование на официальном сайте конкурса продлится до 13 апреля. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество голосов, пройдут в топ-20 финала.
ИСТОЧНИК KP.RU