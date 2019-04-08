Посмотрите на 21-летнюю красавицу, которая участвует в конкурсе «Мисс Россия 2019»

Стартовало голосование за звание «Мисс Россия 2019». От Пермского края в конкурсе участвует 21-летняя уроженка Кунгура, студентка ПНИПУ Екатерина Неклюдова. Девушка уже несколько лет работает моделью в одном из магазинов города.

- Также Екатерина - наш менеджер по продажам, - рассказали нам в магазине. - Мы все очень за нее болеем.

К сожалению, сама Екатерина не смогла с нами пообщаться.

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- Все вопросы и интервью проходят через дирекцию, - ответила Екатерина. - Спасибо за понимание.

В анкете девушки написано, что в этом году она выпустила свою первую коллекцию вечерних платьев. Еще пермячка любит экстремальные виды спорта и плавание. А любимая книга Екатерины – «Мастер и Маргарита». Сейчас за пермячку проголосовали почти две тысячи человек.

- Это огромная честь быть одной из 50 самых красивых девушек нашей страны! - написала Екатерина в соцсети. - Надеюсь на вашу поддержку. Она мне очень понадобится! Спасибо за доверие и невероятную возможность побывать в сказке!

Голосование на официальном сайте конкурса продлится до 13 апреля. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество голосов, пройдут в топ-20 финала.