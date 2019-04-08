2019-04-08T12:30:12+03:00
Общество

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Перми: где перекроют дороги, когда начнутся

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Перми: всего их будет шесть
Елена КОНОВА
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На время проведения репетиций участок центра Перми перекроютНа время проведения репетиций участок центра Перми перекроютФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермский край начинает готовиться к 9 Мая. Рассказываем про расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Перми.

Первая репетиция состоялась 8 апреля на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Именно служащим предстоит открыть Парад Победы.

- Репетиция проходила под командованием генерала-майора Николая Братухина, начальника Пермского Суворовского военного училища, и генерала-майора Владимира Купавского, начальника Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе администрации.

Как рассказали в мэрии, еще три репетиции состоятся в конце апреле там же, на плацу института, а еще три пройдут в мае, но уже на Октябрьской площади.

И, как обычно, участок Комсомольского проспекта и еще некоторые улицы перекроют на время проведения мероприятий. Точные даты репетиций будут известны позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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