«Ростелеком» расширит автоматизированную систему весогабаритного контроля Пермского края

Компания «Ростелеком» модернизирует автоматизированную информационную систему весового и габаритного контроля и расширит количество комплексов на автодорогах Прикамья. Работы будут выполнены в рамках госконтракта с «Центром безопасности дорожного движения Пермского края» по заказу краевого министерства транспорта в соответствии с региональной программой «Развитие транспортной системы».

Основными целями развития системы весогабаритного контроля являются обеспечение сохранности автодорог в регионе, увеличение срока службы дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения, а также контроль за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее обозначал, что развитие системы весового контроля позволит повысить срок службы автомобильных дорог Пермского края. Глава региона заявлял о необходимости бережной эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры, для этого на дорогах региона устанавливаются комплексы фотовидеофиксации и пункты весогабаритного контроля. «Важно не только инвестировать в транспортную инфраструктуру, но и содержать ее на должном уровне», — отмечал ранее глава региона.

Специалисты «Ростелекома» установят дополнительно к трем уже действующим пунктам весогабаритного контроля еще десять комплексов, а также модернизируют программное обеспечение информационной системы «Выдача специальных разрешений». Новые автоматизированные пункты весового и габаритного контроля появятся на автомобильных дорогах:

1. Пермь – Березники (153 км)

2. Кунгур – Соликамск (291 км)

3. Соликамск – Красновишерск (13 км)

4. Кукуштан – Чайковский (50 км)

5. Кукуштан – Чайковский (224 км)

6. Чернушка – Куеда (9 км)

7. Черновское – граница Удмуртии (21 км)

8. Кудымкар – Гайны (13 км)

9. Кудымкар - Гайны» (120 км)

10. Кунгур – Соликамск (107 км)

«Все комплексы будут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Система позволит снимать данные о транспортном средстве во время движения, и водителю не потребуется специально снижать скорость перед пунктом весогабаритного контроля. И надо особо отметить, что передача полученной информации будет производиться исключительно по защищенным каналам связи», - отмечает Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

Каждый комплекс будет включать оборудование для измерения общего веса и осевых нагрузок транспортного средства, датчики определения количества колес на оси и количества осей, датчики измерения габаритных параметров (высота, ширина, длина), средства фотовидеофиксации для получения информации о скорости и направления движения, а также для распознавания государственных регистрационных знаков ТС.