2019-04-07T16:32:31+03:00
Общество

«Она была очень похожа на Наталью Варлей». 62-летний пермяк разыскивает первую любовь

Александр даже хотел сделать Лидии предложение
Елена КОНОВА
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Александр во время работы на катере. Фото из архива АлександраАлександр во время работы на катере. Фото из архива Александра
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62-летний пермяк Александр Лепоринский уже несколько лет разыскивает подругу юности по имени Лида. Их пути разошлись еще в далеком 1977 году.

- Когда я вернулся за ней из армии, у Лидии уже был ребенок, - рассказывает Александр.

В 1971 году 15-летний школьник Александр работал юнгой на катере своего отца. А катер этот перевозил отдыхающих на базе с одного на другой берег Широковского водохранилища, расположенный на территориях Губахи и Кизела.

- Меня пионеры уговаривали покатать их на лодке, а я категорически отказывался – это запрещено было, - вспоминает Александр. - И тут ко мне подходит девочка по имени Лида с подругой. Она запрыгнула в лодку и говорит: «Нам разрешили с вами покататься». Я не смог ей возразить.

На следующий день Александр шел по дороге и услышал со стороны детской площадки плач. Он подошел и увидел, что на качелях-лодочках сидит Лида и рыдает. Оказалось, у нее болели зубы. А автомобиль от базы мог отвезти ее в городскую больницу только на следующий день.

- Мы с Лидой поговорили, у нее боль прошла, - говорит Александр. – Утром приезжаю на катере на базу по делам, а Лида мне навстречу бежит, говорит, что зубы больше не болят. С тех пор мы стали дружить.

Каждый год Лида приезжала на базу то с подругами, то с родителями. Они с Александром много гуляли, ходили на рыбалку. По воспоминаниям мужчины, в то время Лидия была похожа на актрису Наталью Варлей.

На фото Александр запечатлен примерно через год после знакомства с Лидией. Фото из архива Александра

На фото Александр запечатлен примерно через год после знакомства с Лидией. Фото из архива Александра

А в 1974 году Александр ушел в армию. И общение прервалось.

- Я даже ее адреса не знал, так что мы не переписывались, - говорит Александр. – Через три года я вернулся из армии и решил ее разыскать. Мне тогда было около 20 лет, Лиде – примерно 18. Я приехал в Кизел, откуда она родом, стал про нее спрашивать. Мне рассказали, что Лида живет в двухэтажном деревянном доме около магазина. Я пришел в дом и нашел комнату, где жила Лида. Но случилось то, чего я никак не ожидал – у нее уже была дочка. Конечно, мы ни о чем не договаривались, Лида не обязана была меня ждать. Но я очень удивился и расстроился.

Девушка проводила Александра на автобус. Больше они не виделись.

- Когда мы были подростками, не то, что не целовались, даже не думали про это, - говорит Александр. – Это сейчас нравы другие. Так что я поехал искать Лиду после армии именно с целью предложить ей руку и сердце и перевезти в Перми. А вот оно как случилось…

В Перми Александр устроился на завод, а через пару лет встретил будущую супругу. Сейчас ему 62 года, у Александра двое взрослых сыновей и четверо внуков.

- Периодически я думал о том, что сейчас с Лидой, как она живет, - говорит Александр. – Сын предложил мне попробовать поискать ее через соцсети. Я счастлив в браке, но Лида была моей первой любовью, так что я хотел бы ее найти и пообщаться.

Если вы что-то знаете про Лидию, пишите Александру в личные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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