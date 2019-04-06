Ранним утром в центре Перми в ДТП попала машина ДПС

В пермских соцсетях сообщили о необычном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло ранним субботним утром в самом центре Перми. На пересечении полупустых в столь ранний час центральных городских улиц Ленина и Попова столкнулись два автомобиля. Один из них – машина дорожно-патрульной службы.

На видео, которое выложил один из очевидцев этого «ДТП с участием ДПС» на странице группы «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте, видно, что у полицейского автомобиля сильно повреждены капот и радиатор, из которого, судя по всему, вытекла охлаждающая жидкость. По дороге разбросаны осколки бампера. Чуть поодаль два сотрудника ДПС в форменных желтых жилетах проверяют документы у водителя автомобиля «Шевроле».

«7.20, перекресток Ленина и Попова», - коротко сопроводил свою видеозапись пользователь страницы ВК.

Чуть позже в соцсети появилась и фотография – на ней видно, что место ДТП уже огорожено многочисленными оранжевыми конусами.

Место аварии сразу же огородили оранжевыми конусами. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь".

- Сегодня около 07.20 на перекрестке улиц Ленина и Попова произошло столкновение двух транспортных средств: патрульной автомашины ДПС и автомобиля «Шевроле», - прокомментировали этот случай в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Предварительно установлено, что пострадавших в автоаварии нет, машины получили механические повреждения. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.