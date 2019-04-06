2019-04-06T09:10:49+03:00
Происшествия

Ранним утром в центре Перми в ДТП попала машина ДПС

Она столкнулась с автомобилем «Шевроле» на пересечении пустынных улиц Ленина и Попова [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Кадр видео. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь".Кадр видео. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь".
Изменить размер текста:

В пермских соцсетях сообщили о необычном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло ранним субботним утром в самом центре Перми. На пересечении полупустых в столь ранний час центральных городских улиц Ленина и Попова столкнулись два автомобиля. Один из них – машина дорожно-патрульной службы.

На видео, которое выложил один из очевидцев этого «ДТП с участием ДПС» на странице группы «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте, видно, что у полицейского автомобиля сильно повреждены капот и радиатор, из которого, судя по всему, вытекла охлаждающая жидкость. По дороге разбросаны осколки бампера. Чуть поодаль два сотрудника ДПС в форменных желтых жилетах проверяют документы у водителя автомобиля «Шевроле».

«7.20, перекресток Ленина и Попова», - коротко сопроводил свою видеозапись пользователь страницы ВК.

Чуть позже в соцсети появилась и фотография – на ней видно, что место ДТП уже огорожено многочисленными оранжевыми конусами.

Место аварии сразу же огородили оранжевыми конусами. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь".

Место аварии сразу же огородили оранжевыми конусами. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Пермь".

- Сегодня около 07.20 на перекрестке улиц Ленина и Попова произошло столкновение двух транспортных средств: патрульной автомашины ДПС и автомобиля «Шевроле», - прокомментировали этот случай в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Предварительно установлено, что пострадавших в автоаварии нет, машины получили механические повреждения. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В центре Перми ранним утром в ДТП попала машина ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Хотел стать героем и получить квартиру»: Жена сапера, подорвавшегося в военной академии в Петербурге, заявила о давлении на мужа
Супруга ветерана чеченской войны и отца четверых детей рассказала, что следствие предлагает офицеру признать вину в том, что он сам собрал устройство, которое хотел обезвредить [видео]
Новости 24
В Прикамье бешеный пес покусал двух человек
«Отставка тренера не помогла». Баскетболисты «Пармы» проиграли второй матч полякам
По требованию прокурора в Перми снесут 4 жилых дома
"Хватал полицейских за форму". Агрессивный водитель получил два года строгого режима за избиение сотрудника ГИБДД
В Прикамье задержали преступника, который пытался ограбить офис микрозаймов и чуть не убил сотрудницу
К 24 годам приговорили 22-летнего жителя Прикамья, который совершил насилие над маленькой девочкой, а затем забил ее до смерти
30-летний житель Прикамья протаранил автомобиль, где сидели сотрудники ДПС
В Перми запустят «зеленую волну» для машин скорой помощи
В День Победы в Перми выступит Денис Клявер
Модель из Соликамска стала ведущей на канале «World Fashion»
Успей приобрести квартиру до повышения цен: в апреле стоимость квартир от АО «ПЗСП» вырастет на 1%
Абсолютный победитель конкурса «Учитель года» в Прикамье получит полмиллиона рублей
«Парма» сыграет с командой, из-за которой был уволен прежний наставник пермяков Николайс Мазурс
В Прикамье вымогатели отрезали мужчине половину уха
«Новые беговые дорожки и зал для единоборств». В Перми решили реконструировать манеж «Спартак»
В Прикамье в новогоднюю ночь мужчина напал на полицейского
В Перми в доме, где обрушились перекрытия, начали ремонт крыши
В Прикамье воры и убийцы предстанут перед судом
Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов организовал благотворительный фонд
Полицейские задержали налетчика на офис микрофинансовой организации в Краснокамске
В Прикамье должник лишился машины, которую оставил у магазина