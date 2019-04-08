В ЖК «Медовый» объявлен старт продаж второго квартала

«СтройПанельКомплект» открыл продажи очередного дома в ЖК «Медовый», п. Кондратово. В 16-этажном двух-подъездном доме расположены 1-2-3-комнатные квартиры площадью от 19,4 до 84 кв.м.

Отметим, что готовность объекта составляет на сегодняшний день уже 70%. Дом был возведен застройщиком на собственные финансовые средства, без привлечения денежных средств покупателей. В проектном портфеле компании сейчас несколько проектов, которые возводятся на собственные средства застройщика.

ЖК «Медовый» – любимый многими пермяками проект. Здесь заселено уже три квартала, а всего до 2023 года будет возведено 45 домов.

Фото пресс-службы "СПК"

Проекты СПК отличает высокое качество строительства, полная отделка, с такими приятными элементами как теплый пол в сан.узлах и натяжные потолки, просторная придомовая территория, наличие вместительных парковок.

В каждом квартале расположены спортивные и игровые площадки, зоны отдыха для взрослых. Отметим, что во втором квартале проектом предусмотрена баскетбольная площадка с резиновым покрытием и ограждением. Спортивное пространство развивается, с учетом пожеланий жителей и покупателей.

«Медовый» уже успели полюбить более 1400 семей, проживающих в нем.

Фото пресс-службы "СПК"

Спокойный район Кондратово позволяет вам наслаждаться тишиной, гармонией и экологичностью пространства, вместе с тем не отнимая много времени на поездки до центра. Инфраструктура комплекса насыщенна бытовыми объектами – здесь работают торговые центры, салоны красоты, аптеки и детские клубы.

Стоимость квадратного метра и большой ассортимент программ покупки расширяют возможности вашего выбора!

Одел продаж АО «СтройПанельКомплект», расположен по адресу

ул. Монастырская, 12б, тел. (342) 214-05-11. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте дом.рф и

www.spk.perm.ru