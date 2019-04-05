«Люди, вы с ума сошли!» В Пермском крае лосиха скончалась после издевательств неизвестных

3 апреля на трассу Гайны-Оныл в Пермском крае вышла израненная беременная лосиха. На видео, которое появилось в сети, видно, как бедное животное бредет по дороге и даже не видит, куда. Кто-то жестоко издевался над лосихой, изуродовав ее. К сожалению, не удалось спасти ни ее, ни детенышей. Лосиха скончалась.

В соцсетях пользователи очень возмутились произошедшим и призвали привлечь «охотников» к реальному наказанию:«Люди, вы с ума сошли!», «Живодеры», «Пусть их накажут по всей строгости».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 3 апреля в полицию позвонил охотинспектор отдела государственного охотничьего надзора. Он сообщил о том, что на дороге обнаружили мертвого лося.

- В настоящее время сотрудниками полиции установлены лица, предположительно причастные к инциденту, проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе.