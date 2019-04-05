«Ростелеком» подключит к системе видеонаблюдения за ЕГЭ 1065 аудиторий в Пермском крае

В рамках государственного контракта с Министерством образования и науки Пермского края специалисты компании «Ростелеком» подключат к системе видеонаблюдения 1065 программно-аппаратных комплексов (ПАК), 540 из которых построены на базе IP-видеокамер. Это более чем в два раза превышает число IP-камер, которые работали во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году. Комплексы установлены в 71 пункте проведения ЕГЭ и двух региональных центрах обработки информации. Во всех аудиториях трансляция будет вестись в режиме онлайн.

«Единый госэкзамен стал для школьников и их родителей привычным, о нем знают практически все, – считает Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края. – И, конечно, основным показателем качества проведения экзамена является его объективность. Мы видим, что меры информационной безопасности, применяемые при организации ЕГЭ в последние годы, поменяли представление о честности и объективности экзаменов. Попытка недобросовестной сдачи, использования подсказок, мобильных телефонов сопровождается высоким риском серьёзных последствий. Например, с этого года, если выпускника поймают за списыванием, то возможность пересдать экзамен будет только через 2 года. Подумайте, стоит это того? Думаю, ответ очевиден. Ребята, которые не ленились в школе, могут совершенно спокойно идти на экзамен - равные для всех условия для его сдачи обеспечены».

Фото пресс-службы "Ростелекома"

Видеокамеры будут установлены в 20 пунктах проведения экзамена в Перми, в семи — в Коми-Пермяцком округе, в трех — в Березниках и Кунгурском районе, в двух — в Лысьве, Соликамске и Чайковском. В остальных населенных пунктах Прикамья видеокамерами будут оборудованы по одному пункту проведения экзамена. Кроме того, 14 ПАК будут установлены в двух региональных центрах обработки информации, расположенных в Перми.

Каждый ПАК обеспечит видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ-2019, видеотрансляцию сигнала на портале www.smotriege.ru и передачу данных в Центр обработки данных Екатеринбурга, где они будут храниться до 1 марта 2020 года.

«Ростелеком уже шестой год обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ. Каждый год мы увеличиваем количество IP-камер, модернизируем систему видеонаблюдения и совершенствуем защиту от вирусных атак. Для того чтобы и в этом году система отработала стабильно, будет организована дистанционная поддержка трансляции, а также обеспечена работа мобильных бригад, которые при необходимости смогут оперативно выехать на место и оказать техническую помощь», — комментирует директор Пермского филиала «Ростелекома» Роман Сандалов.

В каждой аудитории будет установлено не менее двух камер видеонаблюдения. Они будут располагаться таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники ЕГЭ, номера их рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов. Обязательное условие при организации видеонаблюдения — защита персональных данных. Камеры устанавливаются так, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольно-измерительных материалов, а также персональные данные участников ЕГЭ. Кроме того, для сохранения конфиденциальности каналы передачи данных изолируют от любых открытых и закрытых сетей.