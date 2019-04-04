2019-04-04T17:10:00+03:00
Общество

«КП»-Пермь» подвела итоги фотоконкурса «Моя любимая мама»

Победителям конкурса мы вручили подарки от наших партнеров
Андрей МАТЛИН
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Момент награждения участников конкурса.Момент награждения участников конкурса.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В канун 8 марта «КП»-Пермь» запустила фотоконкурс, посвященный самым главным женщинам в нашей жизни - мамам.

Нам присылали фотографии любимых мам, мы их выставляли на сайте, и читатели ставили лайки за понравившееся фото.

Все снимки, которые нам присылали, были просто очаровательны. Но конкурс есть конкурс. И в итоге определились три призера.

Мы их пригласили в редакцию и вручили подарки от наших партнеров.

Первое место заняло фото, где стоят возле фонтана Любовь Ивановна Юшкова и ее дочка Юля.

Снимок мамы с дочкой у фонтана занял первое место. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снимок мамы с дочкой у фонтана занял первое место.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Юлечка не смогла прийти, она нянчит 6-месячную дочку, - объяснила Любовь Ивановна. – Это мы фотографировались весной на Каме у фонтана, подул ветерок, и брызги воды попали прямо на нас.

Татьяна Чиркова сфотографировалась с сынишкой в зимнем парке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Татьяна Чиркова сфотографировалась с сынишкой в зимнем парке.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А мы с сынишкой Степаном фотографировались в парке зимой, играли в снежки, было весело, - рассказала героиня снимка, занявшего 2 место, Татьяна Чиркова.

Ну, а мы каждый год устраиваем всей семьей фотосессию, чтобы заснять взросление наших детей, - поделилась героиня «бронзовой» фотографии Валентина Пепеляева. – На этот раз шутливый снимок сделали под Новый год.

Три сестры и мама. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три сестры и мама.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Партнеры:

Генеральный партнер - Центр красоты и здоровья "Бэлла". Ул. Малая Ямская, д.10/1. 8 (800) 550-40-12

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Партнер конкурса - кабинет лазерной эпиляции "Delete" наПушкина, 25. Телефон: +7 (919) 450-60-17

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ИСТОЧНИК KP.RU

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