Клещи в Перми и Прикамье в 2019 году: где самые опасные районы

Менее месяца осталось до майских праздников, когда пермяки традиционно начнут выезжать на шашлыки, сплавы и дачи. А для эпидемиологов эти дни становятся началом активного сезона клещей.

В прошлом году первый укус клеща в Пермском крае был зарегистрирован 8 апреля в Карагайском районе. А с 1 по 3 мая в сезонные лаборатории по исследованию клещей обратились более ста человек. Всего же в 2018 году было более 17 тысяч случаев присасывания этих кровососов. 17 процентов покусанных - дети, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Самыми опасными территориями Прикамья традиционно стали: Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Чернушинский, Еловский, Частинский районы и Коми-Пермяцкий автономный округ. Пермяки чаще всего с клещами сталкивались на территориях дачных кооперативов в Кукуштане, Янычах, Жебреях и Алешихе.

- Наиболее опасное заболевание, передающееся с укусом клещей - клещевой вирусный энцефалит, который характеризуется поражением центральной нервной системы, - напомнили в Роспотребнадзоре.

Заболеть можно не только после присасывания зараженного вирусом клеща, но и при употреблении в пищу сырого молока коз и коров. Поэтому в период клещевой активности пить молоко можно только кипяченым.

Как защититься от энцефалита

Самая надежная защита от клещевого энцефалита - вакцинация. Профилактические прививки можно поставить бесплатно во всех поликлиниках города, после консультации врача. В 2019 году в Прикамье поступит более 260 000 доз вакцины, сообщили в краевом минздраве.

Вакцинация может быть классическая и экстренная.

При классической схеме первую прививку ставят весной или осенью, вторую - через полгода после нее, затем через год проводят первую ревакцинацию. Впоследствии прививки надо ставить каждые три года.

Но если вы не успели поставить прививку заранее, а собираетесь выезжать в лес, то можно воспользоваться экстренной схемой. Две прививки ставятся с интервалом в месяц. Тогда защитные антитела образуются через 14 дней после второй прививки. А в лес можно будет выезжать через 45 дней после начала вакцинации. В дальнейшем ревакцинация так же, как при классической схеме, - через год, а потом через каждые три года.

Но классическая схема является более щадящей для организма, и иммунитет формируется спокойнее.

Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в лес или на дачу. Так что если вы собираетесь поставить первую прививку или вторую - после осенней, то поторопитесь сделать это до конца апреля.

В самом же экстренном случае, если вдруг вы срочно собрались с компанией в лес, а прививку не поставили, можно ввести человеческий иммуноглобулин против клещевого энцефалита накануне выезда. Действие препарата проявляется через 24 - 48 часов и продолжается около 4 недель.

Где в Перми можно поставить платно прививку от клещевого энцефалита

Пермский центр иммунопрофилактики,

ул. Екатерининская 224, к.2, тел. 209-27-54

Пермский центр иммунопрофилактики,

ул. Закамская, 37, тел. 204-23-90

Профессорская клиника,

ул. Дружбы, 15А 206-07-67

«Медси»,

ул. Пушкина, 109, тел. 215-05-30

«Доктор, опыт и компетентность»,

ул. Екатерининская, 61, тел. 215-32-22

«Альфа-Центр Здоровья»,

ул. Пушкина, 50, тел. 215-45-45