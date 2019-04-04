Пермяков заставят убрать незаконные козырьки с балконов

ЧП, связанные с коммунальными неурядицами, не прекращаются. От глыб льда и снега травмируются и гибнут люди. Последний трагический случай - в Березниках 82-летняя пенсионерка выходила из подъезда своего дома и на нее сверху рухнула льдина. Женщина погибла на месте. Правоохранительные органы сейчас разбираются, кто виноват в этой трагедии.

Теме временем краевые власти анонсировали «балконную проверку». Мотив: именно с наклонных самовольно приделанных над балконами козырьков нередко сходят снег и лед.

На сайте краевого правительства появилась информация о том, что в крае пройдет проверка «незаконных козырьков над балконами и лоджиями жилых домов».

В краевом министерстве ЖКХ пообещали проверить все балконы в Прикамье. 00:00 00:00

Такая глыба льда может натворить бед.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Такая проверка начнется уже на следующей неделе, - подтвердили в министерстве ЖКХ края. – Связано это с тем, что в последнее время участились случаи падения наледи с самовольно установленных козырьков. Управляющие компании чистят крыши домов, а наклонные козырьки остекленных балконов - нет. Жильцы, как правило, тоже этого не делают. В итоге снег и лед скатываются с наклонной плоскости, что очень опасно. По итогам проверки собственникам жилья могут быть выданы предписания об устранении самовольно сделанных козырьков.

Опасность, в буквальном смысле нависшую над головой, не всегда разглядишь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские пользователи соцсетей задаются многочисленными вопросами.

- Что-то не верится, что после этой проверки исчезнет остекление на пермских балконах, - сомневаются они. - Это сколько надо контролеров, чтобы проверить 7 тысяч пермских домов? Да и удастся ли заставить жильцов разобрать постройки, на возведение которых они потратили деньги?

- Строго говоря, остекление балконов является перепланировкой квартиры, и оно должно быть согласовано с госжилинспекцией, - сообщили в Бюро технической инвентаризации Перми. - Если этого не сделать, по Административному кодексу РФ за это может быть наложен штраф в размере 2-2,5 тысяч рублей. Если в дальнейшем не будет выполнено предписание о демонтаже конструкции, то теоретически, муниципалитет может обратиться в суд о принудительной продаже квартиры. Но штрафов и судов из-за перепланировки балконов в Перми, насколько известно, пока не было. Единственное, что мы делаем со своей стороны - при сделках с недвижимостью включаем в техпаспорт сведения о незаконной перепланировке балконов.

Получается, рычаги воздействия на «балконных перестройщиков» есть. Но вот кто и когда будет ходить по домам с такими «балконными проверками», нам пока выяснить не удалось.

- Мы направили информацию о необходимости провести такие проверки в районные администрации и теперь ждем от них графики проведения, - сообщили в госжилинспекции Пермского края.

- Такого поручения мы пока не получали, - ответили в административно-технической инспекции управления внешнего благоустройства Перми, квартальные инспекторы которой теперь проверяют состояние домов и улиц в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах краевого центра.

- Не удивлюсь, если про эту проверку забудут, как только в Перми растают снег и лед, - высказал предположение один из пользователей соцсетей. – И вспомнят о ней только следующей весной.