2019-04-04T15:29:41+03:00
Общество

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» откроет фестиваль «Тайны горы Крестовой»

Продажи билетов стартуют уже с середины апреля
Елена КОНОВА
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Фото со спектакля Алексея Гущина. Предоставлено пресс-службой Театра-ТеатраФото со спектакля Алексея Гущина. Предоставлено пресс-службой Театра-Театра
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29 июня в Губахе в восьмой раз состоится театральный ландшафтный фестиваль "Тайны горы Крестовой". Ежегодно его помещают десятки тысяч человек со всей России, в том числе и гости из других стран.

- Не все проекты проходят испытание временем, но этот - прошел, - говорил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. - Следующая планка, которую нужно брать, это международный статус проекта.

В прошлом году пермяки наслаждались известными операми, которые артисты театра оперы и балета исполняли на фоне кроваво-красного заката. Как рассказали на пресс-конференции, в этом году участником проекта "Закат на Крестовой" станет Театр-Театр. Он откроет фестиваль знаменитой рок-оперой "Иисус Христос - суперзвезда". Начало - в 20.30.

- Основную программу попробуем сделать до 5 июня, - рассказывает директор фестиваля Любовь Зайцева. - В этом году на площадках фестиваля выступят театры из Челябинска, Тольятти, Пензы и других городов России.

Также ведутся переговоры с Балетом Панфилова, Пермским губернским оркестром, филармонией. Возможно, организаторы в этом году даже проведут онлайн-трансляцию с фестиваля. Но "Тайны горы Крестовой" тем и интересен, что гости фестиваля смотрят спектакли прямо на природе.

- В прошлом году мы показывали "Черного монаха", - говорит Любовь Зайцева. - Как только мы вышли на сцену, начался дождь. Мы играли, а дождь только усиливался. А когда на сцене появился "Черный монах", раздался такой гром! Но зрители досмотрели, конечно. Представляете, какая экспрессия была! А потом спектакль закончился, и на небе появилось сумасшедшее солнце.

Кстати, уже с середины апреля на сайте фестиваля можно будет забронировать места на "Закат...". Стоимость билетов - от 400 до 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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