2019-04-03T20:43:01+03:00
Звезды

На премьеру балета «Шахерезада» в Пермь прилетел Роман Абрамович

Главную партию в спектакле исполнила Диана Вишнева
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
В мае 2017 года Роман Абрамович прилетал в Пермь на закрытие Дягилевского фестиваля.В мае 2017 года Роман Абрамович прилетал в Пермь на закрытие Дягилевского фестиваля.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

3 апреля в Пермском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Шахерезада». Главную партию в нем исполнили прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева и ее постоянный партнер Марсело Гомес.

В числе зрителей на премьере оказался и российский миллиардер Роман Абрамович. Пермяки, побывавшие на балете, выложили фотографии в соцсети олигарха в пермском театре в обществе Дианы Вишневой, с которой их связывают давние теплые отношения.

Напомним, в мае 2017 года Роман Абрамович также прилетал в пермский театр на балет. Тогда он посетил закрытие Дягилевского фестиваля, на котором была представлена мировая премьера трех одноактных балетов Игоря Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка» и «Поцелуй феи» также с участием Дианы Вишневой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пермячку осудили за липовый больничный
Первая пробная партия пермского мороженого отправлена в Китай
«Думал, что настало лето». В Прикамье мальчик гулял по улице в шортах и сланцах
В Перми впервые пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»
Руководителя Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики будут судить за невыплату зарплаты
В Перми «Нива» сбила насмерть пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
В Пермском крае началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» на 9 мая
Мэрия берет под защиту бесхозные могилы известных пермяков
Педофила из Краснокамска отправили на принудительное лечение
Главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов: «Вторая лига наш миллионный город не устраивает»
В Пермском крае задержаны братья, которые похищали деньги материнского капитала
В Прикамье работник пилорамы пытался застрелить своего начальника
По факту гибели пожилой женщины от падения снежной глыбы в Березниках возбуждено уголовное дело
Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей
В Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ