На премьеру балета «Шахерезада» в Пермь прилетел Роман Абрамович

3 апреля в Пермском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Шахерезада». Главную партию в нем исполнили прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева и ее постоянный партнер Марсело Гомес.

В числе зрителей на премьере оказался и российский миллиардер Роман Абрамович. Пермяки, побывавшие на балете, выложили фотографии в соцсети олигарха в пермском театре в обществе Дианы Вишневой, с которой их связывают давние теплые отношения.

Напомним, в мае 2017 года Роман Абрамович также прилетал в пермский театр на балет. Тогда он посетил закрытие Дягилевского фестиваля, на котором была представлена мировая премьера трех одноактных балетов Игоря Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка» и «Поцелуй феи» также с участием Дианы Вишневой.