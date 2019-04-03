«Муж добровольно стал отцом для моего ребенка от любовника, пусть теперь воспитывает»

История про многодетного отца из Перми, который после теста ДНК узнал, что из пяти детей родной ему - только один, закончилась судебными разборками. Обманутый мужчина пытался оспорить свое отцовство, полагая, что содержать и воспитывать детей должен родной отец.

Об этой истории «Комсомолка» уже писала. 49-летний Ростислав много лет был в браке с женой, младше его на 18 лет. Ростислав и Лидия воспитывали пятерых детей, когда мужчина узнал, что жена ему изменяет.

Сделал тест ДНК и выяснил, что из всех детей родной ему – только двухлетний сын. Ростислав развелся с женой и отправил ее с неродными ему детьми к их настоящему отцу - любовнику Лиды. После чего обратился в суд.

- Дети должны жить и воспитываться настоящим отцом, я не хочу, чтобы через много лет они сравнивали свои родинки и выясняли, кто их папа, - говорит Ростислав.

Мужчина обратился с иском в суд к своей бывшей жене. Он намеревался доказать, что не является биологическим отцом четверых детей - Николая, Павла, Тани и Миши (имена детей изменены, - Ред.).

- В качестве доказательства мы предоставили результаты генетической экспертизы, которая установила, что родства между мужчиной и этими детьми нет, - пояснил «КП» его доверитель Владимир Куранов.

Пермяк настаивал на том, чтобы соответствующие изменения были внесены в запись актов гражданского состояния. Лидия признала исковые требования бывшего супруга в отношении всех детей, кроме самого старшего.

- Своего первого ребенка, Колю, я родила за два года до знакомства с Ростиславом, - сказала на суде Лидия. - Муж, разумеется, знал, что это не его сын, однако он добровольно признал себя его отцом. И это было закреплено юридически, в свидетельство о рождении сына была сделана соответствующая запись.

По Семейному кодексу, объяснили нам юристы, если мужчина добровольно признает отцовство, заведомо зная, что он не является ему биологическим отцом, впоследствии суд может отказать ему в оспаривании этого отцовства.

- Однако мы считаем, что Николая имеет право знать, кто его биологический отец, имеет право носить его фамилию и отчество, - говорит Владимир Куранов. – И это право ребенка будет нарушено, если в документах будет указано, что его отец Ростислав.

- Может быть, вам связаться с биологическим отцом мальчика и решить этот вопрос, - спрашивали Лидию в суде.

- Зачем мне это? Я настаиваю на том, чтобы юридически отцом Коли остался мой бывший муж.

В итоге судья принял решение освободить обманутого пермяка от отцовства в отношении всех детей, кроме Николая. Когда решение вступит в законную силу, в свидетельства о рождении будут внесены изменения.

- После этого у биологического отца детей будет возможность признать отцовство, либо Лидия сможет потребовать этого в судебном порядке, - пояснили юристы.

- Я не буду обжаловать это решение, пусть будет так, как решил суд, - сказал нам сам Ростислав. – В моей семье ничего не изменилось, я остаюсь жить вдвоем с родным сыном. Платить алименты за Николая меня никто не обязал. Я ведь тоже могу потребовать с Лидии алименты на Ростика, но не делаю этого. Поскольку понимаю, что тем самым ухудшу материальное положение своих бывших детей.

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