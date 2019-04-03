2019-04-03T10:30:09+03:00
Общество

Чаще всего в аварии попадают Полины и Никиты

Страховщики составили рейтинг самых «аварийных» имен
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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- Ну-ка, гражданин водитель. как ваше имя?- Ну-ка, гражданин водитель. как ваше имя?Фото: Алексей ФОКИН
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Оказывается, по именам можно угадать, попадете вы в ДТП или нет. Эксперты одной из страховых компаний проанализировали статистику аварийности за 2018 год и пришли к выводу, что самыми «аварийными» водителями в России стали мужчины с именами Никита, Альберт и Тимур, а также женщины, которых зовут Полина, Вероника и Алина. Больше половины всех Никит, имеющих страховые полисы этой компании, попадали в прошлом году в ДТП. А из всех Полин таких оказалось 61 процент.

Замыкают первую «аварийную» десятку среди мужчин Руслан, Антон, Валентин, Борис, Григорий, Артур и Эдуард. Среди женщин - Валерия, Алена, Евгения, Яна, Эльвира, Мария и Вера.

Самыми аккуратными водителями в прошлом году стали Анатолий, Леонид и Виктор, а также Кристина, Антонина и Лилия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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