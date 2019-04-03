Тотальный диктант – 2019 в Перми: где и когда пройдет, как зарегистрироваться
3 апреля на сайте totaldict.ru открылась регистрация для участников акции «Тотальный диктант - 2019» в Перми. Напомним, всероссийская акция проверки грамотности пройдет 13 апреля.
Диктант добровольно пишут все желающие в один день по всему миру. За каждую работу выставляют оценки: можно проверить свой уровень грамотности и получить консультацию по разбору ошибок.
Штаб-квартирой «Тотального диктанта» исторически является Новосибирск, но каждый год один из городов становится столицей акции. В этом году ей стал Таллин, именно здесь на главной городской площадке диктант продиктует сам автор.
Автором текста для Тотального диктанта – 2019 стал писатель, литературовед и критик Павел Басинский.
- Конечно, я мгновенно согласился! - сообщил организаторам писатель. - От таких предложений не отказываются, это честь огромная - написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов. Что касается фрагментов, то это должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно, детективные истории, связанные между собой, обладающие общей идеей. Поэтому в качестве сюжетов я выбрал пьесу «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина для первого фрагмента, «Мертвые души» Николая Гоголя для второго и «На дне» Максима Горького для третьего. А четвертый текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель. Но я решил взять не художественное произведение автора, а всегда волновавшую меня историю про зеленую палочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья.
В разные годы авторами диктанта становились Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.
В прошлом году в Пермском крае диктант написали почти три тысячи человек. Организаторы предполагают, что в этом году участников будет еще больше.
Где можно написать Тотальный диктант в Перми – 2019:
1.Пермская краевая библиотека имени Горького (ул. Ленина, 70)
2.Центральная городская библиотека имени Пушкина (ул. Петропавловская, 25)
3. Библиотека № 25 имени Осоргина (ул. Серпуховская, 8)
4. Библиотека №12 им. Некрасова
ул. Курчатова, 9
5. Библиотека № 13 имени Короленко (пр. Декабристов, 12)
6. Детская библиотека №15 (пр. Парковый, 16)
7. Библиотека №4 им. В.В. Маяковского (ул. Лебедева, 38)
8. Библиотека № 17 им. А.С. Макаренко (ул. Чкалова, 20)
9. Библиотека №21 (ул. Гашкова, 20)
10. Библиотека №7 им. А.П. Чехова (ул. Автозаводская, 48)
11. Библиотека №14 им. М.Ю. Лермонтова (ул. Калинина, 74)
12. Библиотека № 6 им. Т.Г. Шевченко (ул. Социалистическая, 4)
13. Библиотека № 16 им. Н.А. Добролюбова (ул. Сестрорецкая, 24)
14. Библиотека № 11 им. А.С. Грибоедова (ул. Маяковского, 8)
15. Библиотека № 18 им А.И. Куприна (ул. Ветлужская, 97)
16. Библиотека № 30 (ул. Докучаева, 28)
17. Библиотека № 35 (ул. Екатерининская, 220)
18. Дом Актера (ул. Ленина, 64)
19. ПГГПУ (ул. Пушкина, 42)
20. НИУ ВШЭ-Пермь (ул. Студенческая, 38)
21. РАНХиГС (б-р Гагарина, 10)
22. ПГНИУ (ул. Букирева, 7б, ул. Генкеля, 7,8, ул. Дзержинского, 2)
23. Пермский военный институт ВНГ России (Гремячий Лог, 1а)
24. Гимназия №3 (ул. Звенигородская, 11)
25. Пермский государственный профессионально-педагогический колледж (ул. Хабаровская, 36)
26. Коворкинг "Лаборатория настоящего" (ул. Газеты "Звезда", 13)
27. Территория передышки (ул. Луначарского, 130)
28. Исторический парк "Россия - моя история" (ул. Монастырская, 2 (Речной вокзал)
29. Технопарк (ул.Стахановская 54, литера П)
30) Редакция "Российской газеты" (ул. Пушкина, 109)
31. Клиника Три-3 (ул. Екатерининская, 105, 6 этаж (ТЦ «Моби Дик»)
32. Музей пермской артиллерии (ул.1905 года, 20)
33. "Другая школа" (ул. Островского, 72а)
34. Пермский колледж транспорта и сервиса (ул. Ивана Франко, 39)
ВАЖНО
Как зарегистрироваться?
Зайти на сайт https://totaldict.ru/perm/, создать «Личный кабинет», выбрать площадку и нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Регистрироваться на открытые площадки (на сайте они указаны) не нужно, вы можете прийти спонтанно на любую открытую площадку и написать диктант.
Начало акции 13 апреля в 13 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU