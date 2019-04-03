Тотальный диктант – 2019 в Перми: где и когда пройдет, как зарегистрироваться

3 апреля на сайте totaldict.ru открылась регистрация для участников акции «Тотальный диктант - 2019» в Перми. Напомним, всероссийская акция проверки грамотности пройдет 13 апреля.

Диктант добровольно пишут все желающие в один день по всему миру. За каждую работу выставляют оценки: можно проверить свой уровень грамотности и получить консультацию по разбору ошибок.

Штаб-квартирой «Тотального диктанта» исторически является Новосибирск, но каждый год один из городов становится столицей акции. В этом году ей стал Таллин, именно здесь на главной городской площадке диктант продиктует сам автор.

Автором текста для Тотального диктанта – 2019 стал писатель, литературовед и критик Павел Басинский.

- Конечно, я мгновенно согласился! - сообщил организаторам писатель. - От таких предложений не отказываются, это честь огромная - написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов. Что касается фрагментов, то это должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно, детективные истории, связанные между собой, обладающие общей идеей. Поэтому в качестве сюжетов я выбрал пьесу «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина для первого фрагмента, «Мертвые души» Николая Гоголя для второго и «На дне» Максима Горького для третьего. А четвертый текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель. Но я решил взять не художественное произведение автора, а всегда волновавшую меня историю про зеленую палочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья.

В разные годы авторами диктанта становились Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

В прошлом году в Пермском крае диктант написали почти три тысячи человек. Организаторы предполагают, что в этом году участников будет еще больше.

Где можно написать Тотальный диктант в Перми – 2019:

1.Пермская краевая библиотека имени Горького (ул. Ленина, 70)

2.Центральная городская библиотека имени Пушкина (ул. Петропавловская, 25)

3. Библиотека № 25 имени Осоргина (ул. Серпуховская, 8)

4. Библиотека №12 им. Некрасова

ул. Курчатова, 9

5. Библиотека № 13 имени Короленко (пр. Декабристов, 12)

6. Детская библиотека №15 (пр. Парковый, 16)

7. Библиотека №4 им. В.В. Маяковского (ул. Лебедева, 38)

8. Библиотека № 17 им. А.С. Макаренко (ул. Чкалова, 20)

9. Библиотека №21 (ул. Гашкова, 20)

10. Библиотека №7 им. А.П. Чехова (ул. Автозаводская, 48)

11. Библиотека №14 им. М.Ю. Лермонтова (ул. Калинина, 74)

12. Библиотека № 6 им. Т.Г. Шевченко (ул. Социалистическая, 4)

13. Библиотека № 16 им. Н.А. Добролюбова (ул. Сестрорецкая, 24)

14. Библиотека № 11 им. А.С. Грибоедова (ул. Маяковского, 8)

15. Библиотека № 18 им А.И. Куприна (ул. Ветлужская, 97)

16. Библиотека № 30 (ул. Докучаева, 28)

17. Библиотека № 35 (ул. Екатерининская, 220)

18. Дом Актера (ул. Ленина, 64)

19. ПГГПУ (ул. Пушкина, 42)

20. НИУ ВШЭ-Пермь (ул. Студенческая, 38)

21. РАНХиГС (б-р Гагарина, 10)

22. ПГНИУ (ул. Букирева, 7б, ул. Генкеля, 7,8, ул. Дзержинского, 2)

23. Пермский военный институт ВНГ России (Гремячий Лог, 1а)

24. Гимназия №3 (ул. Звенигородская, 11)

25. Пермский государственный профессионально-педагогический колледж (ул. Хабаровская, 36)

26. Коворкинг "Лаборатория настоящего" (ул. Газеты "Звезда", 13)

27. Территория передышки (ул. Луначарского, 130)

28. Исторический парк "Россия - моя история" (ул. Монастырская, 2 (Речной вокзал)

29. Технопарк (ул.Стахановская 54, литера П)

30) Редакция "Российской газеты" (ул. Пушкина, 109)

31. Клиника Три-3 (ул. Екатерининская, 105, 6 этаж (ТЦ «Моби Дик»)

32. Музей пермской артиллерии (ул.1905 года, 20)

33. "Другая школа" (ул. Островского, 72а)

34. Пермский колледж транспорта и сервиса (ул. Ивана Франко, 39)

ВАЖНО

Как зарегистрироваться?

Зайти на сайт https://totaldict.ru/perm/, создать «Личный кабинет», выбрать площадку и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Регистрироваться на открытые площадки (на сайте они указаны) не нужно, вы можете прийти спонтанно на любую открытую площадку и написать диктант.

Начало акции 13 апреля в 13 часов.