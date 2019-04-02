В Перми Дмитрий Медведев познакомился с Промоботом и поддержал идею открыть филиал «Сколково»
К приезду Дмитрия Медведева в Перми начали готовиться еще на прошлой неделе. Пермяки отметили, что в городе поторопилась подмести шоссе Космонавтов, ведущее из аэропорта.
Во вторник, 2 апреля, из аэропорта Дмитрий Медведев приехал в городскую клиническую поликлинику №2.
Это медицинское учреждение стало участником пилотного проекта «Новая поликлиника». Здесь впервые появились инфоматы для самостоятельной записи к врачам. С работой инфоматов и познакомился Дмитрий Медведев. Он взял в инфомате талончик на запись к врачу
- Значит, сейчас я смогу подойти в 210 кабинет на прием, - пошутил, разглядывая бумажку с номером премьер.
Также Дмитрий Медведев побывал в кабинете ранней диагностики. Он открылся в феврале этого года. Его уже посетили 478 человек, 20 из них направили на дополнительное обследование.
Премьер-министру рассказали и о возможностях электронной медицинской карты, где аккумулируется вся информация о пациенте. Врач до приема имеет о нем полную информацию, включая результаты всех исследований, что значительно ускоряет процесс постановки диагноза, назначения и корректировки лечения, а пациент избавлен от необходимости хранить и носить с собой на прием бумажные медицинские документы.
-Благодаря тому, что мы полностью отказались от заполнения бумажных историй болезни, мы выигрываем немало времени. – рассказал Дмитрию Медведеву врач-терапевт Дмитрий Шестаков. – Заполняя бумажные истории болезни, мы затрачивали по 9 минут на каждого пациента. А электронную карту заполняем всего за три минуты.
Робот сообщил, сколько не виделись
Следующим пунктом у Дмитрия Медведева стал технопарк «Морион», где прошло совещание по цифровой экономике и поддержке малого бизнеса.
Перед началом совещания премьер-министра встретил робот Promobot.
Робот поздоровался с гостями и сообщил Дмитрию Медведеву точное время, прошедшее с момента их последней встречи - 3 года 10 месяцев и 6 дней.
Премьеру рассказали, что к этому моменту компания «Промобот» произвела около 450 роботов для 33 стран, в том числе США, Чили, Австралии и др.
Промобот поздоровался с гостями и сообщил Дмитрию Медведеву точное время, прошедшее с момента их последней встречи. Фото: пресс-служба администрации Пермского края.
Главе кабмина также рассказали, что один из роботов работает в многофункциональном центре (МФЦ) в Перми. Дмитрий Медведев назвал неплохой идеей распространить этот опыт на другие МФЦ и даже предложил министру экономического развития Максиму Орешкину тоже такие машины приобрести «и сократить расходы на управленческий персонал».
Президент и генеральный директор «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал Дмитрию Медведеву, что ранее на переговорах с руководством «Сколково» обсуждали возможность открытия филиала технопарка на пермской площадке.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка «Сколково» в Перми.
- Раз уже встречались, то все будет нормально, - прокомментировал премьер.
Нытва станет территорией социально опережающего развития
- Я подписал распоряжение правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Нытве, - сказал Дмитрий Медведев. - Теперь там можно будет вести разные виды деятельности с теми льготами, которые возможны на территории ТОСЭР. Надеюсь, что там будут организованы новые производства и ситуация улучшится.
- Нытва станет территорией социально опережающего развития, - сообщил Дмитрий Медведев губернатору Максиму Решетникову. Фото: пресс-служба администрации Пермского края.
- Спасибо за то, что вы даете нашему моногороду эту удочку, - ответил губернатор Пермского края Максим Решетников. - Потому что статус ТОСЭР - это не рыба, а как раз удочка, и еще придется убеждать предпринимателей воспользоваться преимуществами этого статуса. Но мы уже провели подготовительную работу.
Сейчас в Пермском крае статус территории опережающего развития имеет Чусовой, где также находится металлургический завод.
ИСТОЧНИК KP.RU