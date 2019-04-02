В Перми Дмитрий Медведев познакомился с Промоботом и поддержал идею открыть филиал «Сколково»

К приезду Дмитрия Медведева в Перми начали готовиться еще на прошлой неделе. Пермяки отметили, что в городе поторопилась подмести шоссе Космонавтов, ведущее из аэропорта.

Во вторник, 2 апреля, из аэропорта Дмитрий Медведев приехал в городскую клиническую поликлинику №2.

Это медицинское учреждение стало участником пилотного проекта «Новая поликлиника». Здесь впервые появились инфоматы для самостоятельной записи к врачам. С работой инфоматов и познакомился Дмитрий Медведев. Он взял в инфомате талончик на запись к врачу

- Значит, сейчас я смогу подойти в 210 кабинет на прием, - пошутил, разглядывая бумажку с номером премьер.

Также Дмитрий Медведев побывал в кабинете ранней диагностики. Он открылся в феврале этого года. Его уже посетили 478 человек, 20 из них направили на дополнительное обследование.

Премьер-министру рассказали и о возможностях электронной медицинской карты, где аккумулируется вся информация о пациенте. Врач до приема имеет о нем полную информацию, включая результаты всех исследований, что значительно ускоряет процесс постановки диагноза, назначения и корректировки лечения, а пациент избавлен от необходимости хранить и носить с собой на прием бумажные медицинские документы.

-Благодаря тому, что мы полностью отказались от заполнения бумажных историй болезни, мы выигрываем немало времени. – рассказал Дмитрию Медведеву врач-терапевт Дмитрий Шестаков. – Заполняя бумажные истории болезни, мы затрачивали по 9 минут на каждого пациента. А электронную карту заполняем всего за три минуты.

Робот сообщил, сколько не виделись

Следующим пунктом у Дмитрия Медведева стал технопарк «Морион», где прошло совещание по цифровой экономике и поддержке малого бизнеса.

Перед началом совещания премьер-министра встретил робот Promobot.

Робот поздоровался с гостями и сообщил Дмитрию Медведеву точное время, прошедшее с момента их последней встречи - 3 года 10 месяцев и 6 дней.

Премьеру рассказали, что к этому моменту компания «Промобот» произвела около 450 роботов для 33 стран, в том числе США, Чили, Австралии и др.

Промобот поздоровался с гостями и сообщил Дмитрию Медведеву точное время, прошедшее с момента их последней встречи. Фото: пресс-служба администрации Пермского края.

Главе кабмина также рассказали, что один из роботов работает в многофункциональном центре (МФЦ) в Перми. Дмитрий Медведев назвал неплохой идеей распространить этот опыт на другие МФЦ и даже предложил министру экономического развития Максиму Орешкину тоже такие машины приобрести «и сократить расходы на управленческий персонал».

Президент и генеральный директор «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал Дмитрию Медведеву, что ранее на переговорах с руководством «Сколково» обсуждали возможность открытия филиала технопарка на пермской площадке.

Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка «Сколково» в Перми.

- Раз уже встречались, то все будет нормально, - прокомментировал премьер.

Нытва станет территорией социально опережающего развития

- Я подписал распоряжение правительства о создании территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Нытве, - сказал Дмитрий Медведев. - Теперь там можно будет вести разные виды деятельности с теми льготами, которые возможны на территории ТОСЭР. Надеюсь, что там будут организованы новые производства и ситуация улучшится.

- Нытва станет территорией социально опережающего развития, - сообщил Дмитрий Медведев губернатору Максиму Решетникову. Фото: пресс-служба администрации Пермского края.

- Спасибо за то, что вы даете нашему моногороду эту удочку, - ответил губернатор Пермского края Максим Решетников. - Потому что статус ТОСЭР - это не рыба, а как раз удочка, и еще придется убеждать предпринимателей воспользоваться преимуществами этого статуса. Но мы уже провели подготовительную работу.

Сейчас в Пермском крае статус территории опережающего развития имеет Чусовой, где также находится металлургический завод.