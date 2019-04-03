«Миша забывает дышать по ночам». 15-летний парень сражается со смертельно опасным заболеванием

У 15-летнего Миши Ерина – страшное генетическое заболевание, диагноз – спинальная мышечная атрофия. Из-за нее у парня постепенно слабеют мышцы, деформируется скелет.

Как объясняют медики, без поддерживающей терапии многие дети с таким же диагнозом не доживают до совершеннолетия.

- Врачи по месту жительства никогда не назначали Мише никакого особенного лечения, - рассказывают в фонде «Дедморозим». - Как будто бы, раз болезнь неизлечима, сделать ничего нельзя. А на самом деле, нельзя было ничего не делать.

С Мишей врач паллиативной службы Ирина Зыкина случайно познакомилась в больнице, в отделении неврологии. И с тех пор семья Ериных стала подопечной Службы качества жизни «Дедморозим».

Миша прикован к инвалидной коляске, передвигается в ней даже по квартире. Чтобы попасть из своей комнаты на кухню, Миша дает задний ход, въезжает в комнату старшего брата, затем переключает джойстик на электроколяске вперед и покоряет коридор. Ловко маневрируя в узких дверных проемах обычной квартиры, Миша въезжает на кухню.

Вместе с родителями Миши за внуком ухаживает его бабушка Валентина Арсентьевна. 13 лет назад она оставила хозяйство в Башкирии и переехала в Пермь.

- Раньше ведь он еще мог ходить, до 4 класса я его в школу водила, а потом все, перешли на домашнее обучение, - рассказывает бабушка. Она помогает внуку с уроками и вообще со всем, на что хватает сил.

Но сейчас Миша вырос, и пожилой женщине трудно пересаживать его в коляску. Утром это делает Мишин папа, в кровать укладывает тоже папа, уже после работы. Весь день парень проводит сидя.

Когда Мишу стали обследовать, выяснилось, что в его лечении многое упущено, у мальчика по ночам случаются остановки дыхания. Ему срочно нужна операция на позвоночнике, чтобы исправить сколиоз. Но операция невозможна, пока не решена проблема с ночным дыханием.

- Из-за сколиоза одно легкое Миши поджато, а из-за диагноза у мальчика слабая диафрагма, - объясняет врач Ирина Зыкина. - Из-за этого страдает функция дыхания и в целом весь организм - от недостатка кислорода. Семье нужен аппарат НИВЛ, который поможет Мише дышать по ночам. С остановками дыхания серьезное оперативное вмешательство может быть смертельно опасным, в то же время оно жизненно необходимо.

Аппарат НИВЛ для мальчика предоставили в «Дедморозим», он подстраивается под дыхание Миши и, если мальчик забывает сделать новый вдох, делает его за него. А днем парень тренируется дышать с помощью реанимационного мешка и дышит в трубочку, воздухом стараясь удержать легкий мячик.

Что еще нужно мальчику?

Как рассказали в «Дедморозим», уже сейчас Мише необходим откашливатель - прибор, который поможет мокроте не застаиваться и убережет от воспаления легких. Также Мише нужна функциональная кровать, электроподъемник и вертикализатор.

Общая стоимость всего необходимого оборудования для маневров - 965 тысяч рублей.

ВАЖНО

Как помочь Мише и его семье?

Дорогие читатели, если вы готовы помочь, сделать это можно одним из способов:

1.Помочь Мише Ерину можно по ссылке - https://dedmorozim.ru/campaign/misha-erin/?fbclid=IwAR1YdFQEslrYb7SuV8OPpvSgN4FiFQPtU_atk-f8IQhH7MoEJ8zHK86aFWA

2.Отправив СМС на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек)

3.В приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Остальное» – найдите в поисковой строке «Дедморозим» (недоступно на iOS)

4.В меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»