"Это просто ожившая сказка о Золушке". Прима-балерина Диана Вишнева в Перми исполнит роль императрицы Ирана - Фарах Пехлеви

3 апреля в Перми состоится премьера балета «Шахерезада». Главную партию в нем исполнит мировая знаменитость, прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева.

- Я очень рада участвовать в этом проекте, потому что это живая история. - рассказала Диана. - Обычно мы танцуем или аллегорию, или сказку. А тут исторические события, причем случившиеся совсем недавно.

В основу либретто для «Шахерезады», которое написал главный балетмейстер Пермского оперного театра Алексей Мирошниченко, легла реальная биография императрицы Ирана Фарах Пехлеви. История, похожая на ожившую сказку о Золушке.

Фарах училась во Франции в архитектурной школе по стипендии, учрежденной иранским правительством. На официальном приеме в Париже познакомилась с Мохаммедом Реза-шахом Пехлеви и уже через несколько месяцев стала его женой. А в 1967 году шах принял беспрецедентное решение - он короновал Фарах, и она стала первой и единственной коронованной императрицей в истории страны. Во время исламской революции 1979 года, вся семья была вынуждена покинуть Иран. Спустя год Мохаммед Реза Пехлеви скончался. А Фарах Пехлеви до сих пор живет в США, в городе Потомак.

- Я отправил ей полное либретто балета, - рассказал Алексей Мирошниченко. – Фарах одобрила его и даже высказала желание увидеть сам балет.

Видеозапись пермской премьеры отправят Фарах Пехлеви. Но в театре не исключают, что и сама бывшая императрица сможет как-нибудь посетить Пермь. Несмотря на свои 80 лет, она ведет очень активный образ жизни.

- То, как Алексею удалось уложить в 40 минут балета 50 лет из жизни этой женщины, - просто невероятно, - говорит Диана Вишнева. – Я окунулась в эту историю и до сих пор ее переживаю. Перед началом репетиций я углубилась в документальные фильмы о Мохаммеде Реза и Фарлах Пехлеви. Я не могу сказать, что я играю, я старюсь соответствовать исторической жизни императорской четы, в которой много и романтических, и трагедийных событий. Балет получился грандиозный. Представьте, у меня в нем девять платьев - то есть девять переодеваний.

Идея поставить балет для Дианы Вишневой у Алексея Мирошниченко появилась давно. Они знакомы еще по Вагановскому хореографическому училищу. «Но балетов много, а Диана – одна», - пошутил по этому поводу Алексей. Так что реальные черты идея получила совсем недавно.

- Алексей предложил мне этот балет два года назад, - рассказала Диана. - Но на следующий год я забеременела и спросила Алексея, готов ли он подождать меня. Он сказал: «Да, конечно». И вот прошло два года – и все сложилось.

3 и 4 апреля Диана выступит в «Шахерезаде» на сцене пермского театра со своим постоянным партнером Марсело Гомесом. В следующих спектаклях будут заняты пермские танцовщики Полина Булдакова и Георгий Еналдиев.