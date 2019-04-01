«Учитель должен вызывать уважение и трепет»

Публикуем некоторые отклики читателей.

ЗА

Мнение:

- Я лично в фотоснимках Татьяны Кувшинниковой не увидела ничего такого, что могло бы ее дискредитировать как учителя. Скажу больше, вообще не понимаю всей этой шумихи. Искренне считаю, что учителя такие же люди, у которых могут быть свои увлечения (заметьте, что спорт - это важное увлечение, достойное уважения).

Чел:

- Чем пуританам помешали учителя в купальниках? Почему женщина в свободное от работы время не имеет права выкладывать фото с отдыха? Замечу просто фото, даже без эротического подтекста. А что дальше? Запретят учителям загорать и отдыхать на пляже? Гулять по городу в юбках выше колен и шортах?

NN:

- Считаю, зря ее уволили, конечно. Во-первых, снимки были приличные, во-вторых, какая разница, чем учитель (или кто другой) занимается вне работы? Однако и этой поднявшейся безумной волны «типа в защиту» не понимаю. Там-то снимочки пошли уже на грани фола.

ПРОТИВ

Гость:

- Нашей самой любимой учительницей была горбатенькая сухонькая старушка. Необыкновенно умная и образованная. Добрейшей души человек. Любила нас, охламонов, и к каждому знала подход. Мы ее обожали и дышать боялись на ее уроках. Она учила нас, прежде всего, работать головой и думать. Если бы она сорвала с себя одежды и устроила безумную эротическую оргию, мы бы решили, что она сошла с ума. И похоронили бы ее в своих умах, как учителя и человека. Педагогика и стриптиз - это разные профессии. Если нет ни ума, ни таланта, и детям нечего дать, кроме трясущихся оголенных телесов, то это не учителя, это деграданты. Их на 100 км ни к школе, ни к детям подпускать нельзя.

Гость:

- Однажды я пришла к своей учительнице домой, чтобы забрать у нее свою тетрадь, так как она приболела, а тетради взяла домой проверять. Так вот, учительница вышла в домашнем халате и сказала, что неприлично без звонка приходить. Потому что ей стыдно выйти ко мне (к своей ученице) без прически! Представляете? Вот это учитель. А девица на турнике - фифа из инстаграма. Учитель должен быть примером для подражания.

Ivb:

- У меня из общения с молодежью создалось впечатление, что учителей, которые выставляют напоказ в соцсетях свою личную жизнь, молодежь не уважает. Соответственно такие мало чему могут научить

Андрей:

- Я против такого проявления. Учитель всегда должен вызывать уважение и трепет. Быть примером для своих учеников, а то, что сделала дамочка, - это поступок, завуалированный под здоровый образ жизни. Цель одна, и даже думать не надо. Кстати, как раз учитель и должен думать. Увольнять за это - перебор, но наказать следовало бы.

Гость:

- Вот не раздували бы СМИ такие истории, не разрастались бы подобные флэшмобы. Уволить таких учителей за несоблюдение профессиональной этики - все дела. Все равно у них мозгов маловато: не могут сами определить, что хорошо, а что плохо. Пусть раздеваются в других местах.