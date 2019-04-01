«Посмотрите его клип, если хотите в отпуск». Ведущий из Перми выиграл в конкурсе группы «Руки Вверх!»

Коллектив группы «Руки Вверх!» еще несколько недель назад запустили конкурс #КЧертуЭтуГордость. Жители городов со всей России снимали свои клипы на песню Сергея Жукова «К черту эту гордость» и выкладывали в социальные сети. 1 апреля в официальном сообществе группы объявили победителей конкурса. Первое место занял житель Кемерово, который пойдет с Сергеем Жуковым в караоке. А вот второе место занял ведущий Стас Торопов из Перми.

- Под «К черту эту гордость» он отправился в Таиланд, где и снял свою версию клипа, - сообщается в группе. - Его работа пропитана теплом, морем и солнцем, в общем всем тем, чего нам так сильно не хватало этой зимой. Обязательно посмотрите этот клип, если уже давно хотите в отпуск. Стас отправляется на гастроли вместе с «Руки Вверх!», и, мы уверены, он не оставит нас с вами без видео с этой поездки.

В комментариях под результатами конкурса Стас Торопов написал:

Стас Торопов и Сергей Жуков "К черту эту гордость".#кчертуэтугордость #сергейжуков #рукивверх Челлендж на песню группы руки вверх "к черту эту гордость" БЛОГЕР СТАС В СЕТИ : ВК: https://vk.com/stastoropov https://vk.com/stasvlog ИНСТА : https://www.instagram.com/stastoropov/

- Это самое крутое начало месяца! Я танцевал с дочкой на руках дома, как увидел.

Кстати, еще один пермяк отличился в конкурсе «Руки Вверх!». Это музыкант Андрей Киряков, который исполнил эту песню на трех балалайках.