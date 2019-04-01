2019-04-01T17:22:03+03:00
Общество

«Посмотрите его клип, если хотите в отпуск». Ведущий из Перми выиграл в конкурсе группы «Руки Вверх!»

Стас Торопов отправится вместе с группой на гастроли
Елена КОНОВА
Поделиться:
Скриншот с видео с youtubeСкриншот с видео с youtube
Изменить размер текста:

Коллектив группы «Руки Вверх!» еще несколько недель назад запустили конкурс #КЧертуЭтуГордость. Жители городов со всей России снимали свои клипы на песню Сергея Жукова «К черту эту гордость» и выкладывали в социальные сети. 1 апреля в официальном сообществе группы объявили победителей конкурса. Первое место занял житель Кемерово, который пойдет с Сергеем Жуковым в караоке. А вот второе место занял ведущий Стас Торопов из Перми.

- Под «К черту эту гордость» он отправился в Таиланд, где и снял свою версию клипа, - сообщается в группе. - Его работа пропитана теплом, морем и солнцем, в общем всем тем, чего нам так сильно не хватало этой зимой. Обязательно посмотрите этот клип, если уже давно хотите в отпуск. Стас отправляется на гастроли вместе с «Руки Вверх!», и, мы уверены, он не оставит нас с вами без видео с этой поездки.

В комментариях под результатами конкурса Стас Торопов написал:

Стас Торопов и Сергей Жуков "К черту эту гордость".#кчертуэтугордость #сергейжуков #рукивверх Челлендж на песню группы руки вверх "к черту эту гордость" БЛОГЕР СТАС В СЕТИ : ВК: https://vk.com/stastoropov https://vk.com/stasvlog ИНСТА : https://www.instagram.com/stastoropov/

- Это самое крутое начало месяца! Я танцевал с дочкой на руках дома, как увидел.

Кстати, еще один пермяк отличился в конкурсе «Руки Вверх!». Это музыкант Андрей Киряков, который исполнил эту песню на трех балалайках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора
26-летний пьяный пермяк до смерти избил мать
В Березниках «ГАЗель» насмерть сбила пешехода во дворе дома
В Пермском крае молодые люди отравились выхлопными газами
В Прикамье осудят отца, который истязал и унижал 10-летнюю дочь
В Перми ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка на перекрестке
В Прикамье без вести пропавшую женщину убил односельчанин
В Перми доски на чердаке дома, откуда в квартиру рухнул рабочий, отремонтируют до 5 апреля
Пермский школьник стал победителем межрегионального конкурса «Ученик года»
В Прикамье после гибели отца и трехлетней дочки на пожаре следователи возбудили уголовное дело
Жителей Прикамья приглашают принять участие в съемках фильма «Сердце Пармы»
«Талан» — в числе лучших работодателей России
Семь медалей различного достоинства завоевали пермские фигуристы на турнире имени Татьяны Тарасовой
В Пермском крае в выходные в пожарах погибли два человека
В Прикамье 33-летний рецидивист обокрал и жестоко избил мать своей знакомой
В Перми арестовали автозаправку
В Пермском крае наступит теплая погода
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова будет выступать за Пермский край
В Прикамье установили личность пожилой женщины, потерявшей память
В Прикамье готовятся к паводкам: на трех реках провели ледорезные работы
В Прикамье социальные пенсии увеличатся с 1 апреля
Чемпионат страны по тайскому боксу в Перми собрал рекордное число участников