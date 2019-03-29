Пасхальные службы 2019 в храмах Перми: где будут проходить, в какое время начнутся

До светлого праздника Пасхи остается еще месяц. В этом году Светлое Христово Воскресение выпадает на 28 апреля. А пока – продолжается Великий пост, который начался 11 марта и продлится семь недель.

Великий пост заканчивается Светлым праздником Пасхи. Пасхальные службы в 2019 году в храмах Перми пройдут 28 апреля.

Уже накануне все храмы станут особенно красивы. В центре установят украшенную цветами Плащаницу - изображение Иисуса Христа в гробу.

"Комсомолка" публикует примерное расписание торжественных богослужений , во всех храмах оно примерно одинаковое.

26 апреля, пятница.

8.00 - царские часы

14.00 - вечерня с выносом Плащаницы

17.00 - Утреня с полиелеем и чином Погребения

27 апреля, суббота. Великая Суббота.

8.00 - Часы, вечерня, Божественная литургия. Освящение куличей, яиц и пасхальной снеди до 20.00

23.15 - Полунощница Великой Субботы.

28 апреля, воскресенье. Светлое Христово Воскресение. Пасха

0.00 - Крестный ход. Пасхальная заутреня. Ранняя Божественная литургия

9.00 - Часы, исповедь, поздняя Божественная литургия

17.00 - Великая Пасхальная вечерня.

- До начала Пасхального богослужения с вечера в любом православном храме читается Книга Деяний святых апостолов, содержащая непреложные свидетельства истины Воскресения Христова, - рассказали "Комсомолке" в пермской епархии. - В храме во время пасхального богослужения возжигаются все светильники и все находящиеся в храме стоят с зажженными свечами в знак полной радости.

Священнослужители на Пасху совершают богослужение в полном светлом облачении. Богослужение на Пасху и в продолжение Светлой седмицы совершается при открытых царских вратах в ознаменование того, что Воскресением Господа Иисуса Христа открыто всем Царствие Божие. Царские врата не закрываются даже во время причащения в алтаре священнослужителей, а также тогда, когда в храме нет службы.

- Незадолго до Пасхальной заутрени в храмах начинают служить полунощницу, - объясняют священнослужители. - Богослужение Воскресению Христову предначинается уже на вечерне в Великую Субботу, но во всей своей торжественности оно раскрывается на пасхальной заутрени.

Начало пасхальной утрени предваряется торжественным крестным ходом вокруг храма, дабы встретить Христа вне его. Далее по уставу служится пасхальная заутреня, по окончании которой поются Пасхальные часы, а затем совершается праздничная Литургия святого Иоанна Златоуста.