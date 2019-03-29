2019-03-29T15:15:16+03:00
Общество

Пасхальные службы 2019 в храмах Перми: где будут проходить, в какое время начнутся

Пасхальные службы в 2019 году в храмах Перми пройдут 28 апреля
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
В этом году Пасха выпадает на 28 апреляВ этом году Пасха выпадает на 28 апреляФото: Андрей ГРЕБНЕВ
Изменить размер текста:

До светлого праздника Пасхи остается еще месяц. В этом году Светлое Христово Воскресение выпадает на 28 апреля. А пока – продолжается Великий пост, который начался 11 марта и продлится семь недель.

Великий пост заканчивается Светлым праздником Пасхи. Пасхальные службы в 2019 году в храмах Перми пройдут 28 апреля.

Уже накануне все храмы станут особенно красивы. В центре установят украшенную цветами Плащаницу - изображение Иисуса Христа в гробу.

"Комсомолка" публикует примерное расписание торжественных богослужений , во всех храмах оно примерно одинаковое.

26 апреля, пятница.

8.00 - царские часы

14.00 - вечерня с выносом Плащаницы

17.00 - Утреня с полиелеем и чином Погребения

27 апреля, суббота. Великая Суббота.

8.00 - Часы, вечерня, Божественная литургия. Освящение куличей, яиц и пасхальной снеди до 20.00

23.15 - Полунощница Великой Субботы.

28 апреля, воскресенье. Светлое Христово Воскресение. Пасха

0.00 - Крестный ход. Пасхальная заутреня. Ранняя Божественная литургия

9.00 - Часы, исповедь, поздняя Божественная литургия

17.00 - Великая Пасхальная вечерня.

- До начала Пасхального богослужения с вечера в любом православном храме читается Книга Деяний святых апостолов, содержащая непреложные свидетельства истины Воскресения Христова, - рассказали "Комсомолке" в пермской епархии. - В храме во время пасхального богослужения возжигаются все светильники и все находящиеся в храме стоят с зажженными свечами в знак полной радости.

Священнослужители на Пасху совершают богослужение в полном светлом облачении. Богослужение на Пасху и в продолжение Светлой седмицы совершается при открытых царских вратах в ознаменование того, что Воскресением Господа Иисуса Христа открыто всем Царствие Божие. Царские врата не закрываются даже во время причащения в алтаре священнослужителей, а также тогда, когда в храме нет службы.

- Незадолго до Пасхальной заутрени в храмах начинают служить полунощницу, - объясняют священнослужители. - Богослужение Воскресению Христову предначинается уже на вечерне в Великую Субботу, но во всей своей торжественности оно раскрывается на пасхальной заутрени.

Начало пасхальной утрени предваряется торжественным крестным ходом вокруг храма, дабы встретить Христа вне его. Далее по уставу служится пасхальная заутреня, по окончании которой поются Пасхальные часы, а затем совершается праздничная Литургия святого Иоанна Златоуста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«На следующей неделе будет по-настоящему тепло». Но пока в МЧС предупредили об осложнении дорожной обстановки в Прикамье
Директору Пермской филармонии присвоили звание заслуженного работника культуры России
«Продукты с истекшим сроком годности». В прикамской школе детей кормили просрочкой
В Перми умер известный историк и археолог Андрей Мельничук
Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области
Пермяки присоединятся к мировой акции «Час Земли».
В Пермь поступили первые 3 муниципальных автобуса из 85
«Не убивай меня, у меня пятеро детей». В Березниках ищут вооруженного грабителя, который ворвался в магазин с ножом
В Прикамье мужчина ворвался в офис микрозаймов с канцелярским ножом и похитил 70 тысяч рублей
В самом зрелищном поединке чемпионата по тайскому боксу в Перми сойдут лучшие бойцы муай-тай и MMA
Пермский театр оперы и балета должен вернуть в бюджет края 20 млн рублей
В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист
Для Пермского авиационного техникума построят новый корпус
«Удерживаются за границей». Матери жалуются детскому омбудсмену Прикамья, что их разлучили с детьми
Поезд с трофейным сирийским оружием прибудет в Пермь 10 апреля
Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»
В Перми гендиректор «Камской долины» официально стал банкротом
В Прикамье 30-летний мужчина жестоко убил своего дядю