"Саше всего 8 месяцев". Младенец из Перми может спасти сотни смертельно больных детей

У 8-месячного Саши Лабутина - тяжелое генетическое заболевание, при котором гибнут нервные клетки спинного мозга. Диагноз - спинальная мышечная атрофия, при которой больной теряет возможность двигаться, говорить, глотать и даже дышать.

Медики говорят, что примерно к 18 годам дети со страшным диагнозом становятся почти полностью обездвижены. Если речь идет о тяжелой форме - СМА 1 - дети умирают, как правило, в возрасте до двух лет.

У крошечного Сашеньки как раз самая тяжелая форма болезни.

- До сих пор ни один малыш в мире не смог победить СМА, но у Саши такой шанс есть, - рассказали в благотворительном фонде "Дедморозим". - Это единственный малыш из Пермского края, который принимает участие в клинических испытаниях новейшего препарата от смертельно опасной болезни.

Но чтобы у ребенка была возможность продолжить испытания и, возможно, спасти жизни сотен других детей, Саше нужно специальное оборудование, которое поможет малышу не разучиться дышать.

- Саша подошел для клинических испытаний по всем параметрам и уже участвует в протоколе, - продолжают волонтеры. - Теперь мальчик вместе с мамой регулярно ездит в Екатеринбург, чтобы принимать препарат. Уже видны первые результаты: Саша стал крепче, начал кушать самостоятельно, а не через зонд. В данном случае любые, даже малейшие положительные результаты, - настоящее чудо мирового значения.

Как отмечает главный исследователь по протоколу клинического исследования центра 5006 в Екатеринбурге, доктор медицинских наук, доцент Ольга Львова, небольшая положительная динамика в состоянии Саши Лабутина действительно присутствует:

- Мы испытываем осторожный оптимизм, получая такой результат как у Саши и остальных деток, которые участвуют в протоколе. Лечение будет идти в течение года, то есть в случае Саши - до января 2020 года. В дальнейшем, если препарат покажет себя эффективным, компания-спонсор обещала предоставлять препарат деткам - участникам протокола - бесплатно и столько, сколько понадобится.

Два месяца назад Саша заболел обычной простудой, которая в считанные часы переросла в пневмонию. Продолжение испытаний оказалось под угрозой.

- Но Саша быстро выздоровел и, вооружившись высокотехнологичным оборудованием из Службы проката медтехники «Дедморозим», продолжил испытания, - рассказали в фонде. - Сейчас, чтобы не разучиться дышать, Саше необходима собственная медицинская техника, в том числе аппарат НИВЛ, откашливатель, кислородный концентратор, аспиратор и расходные материалы к ним. Общая стоимость всего необходимого оборудования 1 млн 3 тысячи рублей.

ВАЖНО

Как помочь Саше

Уважаемые читатели, большая часть суммы для ребенка уже собрана. Чтобы Саша смог продолжить испытания и в будущем спасти других детей с таким же диагнозом, не хватает 266 658 рублей.

Если вы готовы помочь, сделать это можно одним из способов:

1.Помочь Саше Лабутину можно по ссылке - https://dedmorozim.ru/2019/03/28/mladenets-iz-permskogo-kraya-mozhet-spasti-sotni-detej-ot-smertelnoj-bolezni/

2.Отправив СМС на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек)

3.В приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Остальное» – найдите в поисковой строке «Дедморозим» (недоступно на iOS)

4.В меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»