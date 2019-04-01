Погода на апрель 2019 в Перми: месяц ожидается теплым и сухим

Погода на апрель 2019 в Перми ожидается теплой и без существенных осадков. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы.

- На первой неделе апреля в крае ожидается антициклон, так что ожидается сильный ветер и осадки, - сообщили синоптики. - А 2-6 апреля будет малооблачным. С 4 апреля воздух начнет прогреваться, и уже 5 апреля в Перми будет +10 градусов.

Вторая неделя будет относительно холодной. Вероятно, в Перми днем температура воздуха не будет подниматься выше 5 градусов. Количество осадков ожидается ниже нормы.

- На третьей неделе, возможно, в Прикамье начнется потепление, дефицит осадков, - добавили в ГИС-Центре. - Если долгосрочный прогноз оправдается, в этот период вероятен сход снежного покров на значительной части края и начало весеннего половодья на большинстве рек.

А четвертая неделя ожидается в городе и в крае аномально теплой, с температурой 4-5 градусов выше нормы. Так что в конце апреля вероятно активное развитие весеннего половодья.