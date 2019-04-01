2019-04-01T11:44:11+03:00
Общество

«КП»-Пермь» объявляет результаты конкурса «Моя любимая мама»

Все участники конкурса получат призы
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Мама всегда должна быть счастливойМама всегда должна быть счастливойФото: Олег РУКАВИЦЫН
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1 марта мы запустили конкурс «Моя любимая мама» - специально к 8 Марта. Читатели присылали фотографии мам с рассказом о них. По правилам конкурса, пользователи сети должны были ставить лайки снимкам, которые больше всего понравились. Победителей в конкурсе трое - те, чьи фотографии набрали больше всего лайков. Голосование длилось на сайте до 31 марта 2019 года.

Первое место у Юлии Ярлакабовой. Ее фото набрало 167 лайков. Вот что пишет о ней дочь: «Маме шестьдесят лет, и она работает на АО «ОДК-Пермские моторы» старшим контрольным мастером. Мама...Самое первое и самое родное слово для каждого из нас. Это нежность, любовь, забота, доброта, чувство покоя и семейного уюта. Я очень люблю свою мамочку и хочу быть похожей на нее, ведь моя мама самая лучшая в мире».

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Второе место заняла Татьяна Чиркова. Они с сыночком любят играть и ведут активный образ жизни.

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Третье место - у Валентины Пепеляевой. Дети говорят про нее: «Мама печет самые вкусные в мире торты и шьет нам красивую одежду. Она - генератор всех идей у нас».

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Победители конкурса получат призы от наших партнеров - центра красоты и здоровья "Бэлла" и от кабинета лазерной эпиляции "Delete".

Остальные участники конкурса также получат приз от "Delete" и детские журналы. Поздравляем всех!

ИСТОЧНИК KP.RU

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