2019-03-31T18:24:50+03:00
Общество

Пасха в Перми 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Пасха в Перми в 2019 году станет праздником для всего города, ожидается насыщенная программа мероприятий
Вероника РАНГУЛОВА
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В этом году Пасха празднуется 28 апреляВ этом году Пасха празднуется 28 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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У православных верующих сейчас самое непростое время. Продолжается Великий пост, который начался еще 11 марта и продлится семь недель. В этом году Светлый праздник Пасхи мы будем отмечать 28 апреля.

- Главное – это не столько ограничение в еде, сколько духовное очищение человека, - говорят священнослужители. – Можно соблюдать даже самые строгие предписания поста, но при этом держать в голове дурные мысли, совершать легкомысленные поступки, быть немилосердным по отношению к другим людям.

Последняя неделя Великого поста – самая строгая, она называется страстная Седмица и посвящена воспоминанию о последних днях земной жизни Христа и его страданиям на кресте.

- Для истинно верующих людей это действительно самые трудные и тяжелые дни, - рассказывают в епархии. - Люди часами стоят на службах в храмах, молятся дома. И все с огромной радостью и нетерпением ждут пасхальную радость!

Пасха в Перми в 2019 году будет отмечаться целую неделю – ее называют Светлой или Пасхальной. 40 дней после Пасхи – до Вознесения – православные приветствуют друг друга: «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!»

Уже сейчас в магазинах Перми можно купить все необходимое для встречи праздника. Это и пасхальные наборы для приготовления куличей, Пасхи и покраски яиц. И продукты, которые традиционно появляются на праздничном столе после Великого поста.

Уже накануне праздника, в субботу, во всех храмах Перми можно будет освятить яйца, куличи и другие вкусности. А вечером в пермских храмам начнутся службы и Крестный ход.

Утром божественная литургия завершится перезвоном колоколов

Итак, Пасха в Перми 2019: программа мероприятий:

"Сотворение мира"

«Библейская сказка глазами ребенка» – так можно определить жанр этого спектакля, в котором волшебный мир возникает прямо у нас на глазах и создан он из фантазий маленькой девочки.

Древнейшая книга предстает перед зрителями в самых неожиданных и понятных детям образах. Это и сказка, и сон, и фантасмагория, в которой детские игрушки оживают и вместе с главной героиней сочиняют историю большого мира. Спектакль завораживает пластическими номерами, а свет, музыка и текст создают неповторимое ощущение волшебства.

Дом актера, улица Ленина, 64

28 апреля в 12.00

Билеты 200 рублей

5+

"Будем знакомы"

Это лирическая комедия, рассказывающая о жизни одиноких людей, которые по забавному стечению обстоятельств смогли не просто встретить друг друга, но и не отпустить. Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в волшебную ночь!

Театр КТО, улица Куйбышева, 67

28 апреля в 19.00

Билеты 350 - 500 рублей

16+

"Сказка про Иванушку-дурачка"

«Жил-был Иванушка-дурачок, собою красавец, а что ни сделает, все у него смешно выходит – не так, как у людей»...

В спектакле занята вся труппа театра. Работают как актеры «живого плана», так и куклы различных систем: безгапитные петрушки на ширме, куклы-предметы, куклы тантамарески. Музыкальное сопровождение спектакля – живой звук народных инструментов.

Спектакль познакомит зрителей с богатейшим наследием многонационального фольклора и мудростью народной сказки.

Театр кукол "Туки-луки", ДК Гагарина (улица Мира, 39)

28 апреля в 14.00

Билеты 200 - 250 рублей

3+

ИСТОЧНИК KP.RU

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