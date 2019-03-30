2019-03-30T14:04:33+03:00
Телевидение

«С меня билеты в театр». Катерина Шпица снялась в новом клипе Дианы Арбениной

А после съемок она забыла подушку и попросила своих подписчиков помочь вернуть ее
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Инстаграм Катерины Шпицы.Фото: Инстаграм Катерины Шпицы.
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Пермская актриса Катерина Шпица снялась в клипе лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом она написала в своем Инстаграме. Группа «Ночные снайперы» отмечает 25-летие и в честь этого снимает новый клип. Одну из ролей в нем сыграла Катерина Шпица, которая специально для этого на день приехала в Санкт-Петербург.

А возвращаясь в Москву, актриса забыла в аэропорту свою подушку.

- Скажите, пожалуйста, на досмотре внутренних авиалиний, что забытая на ленте серая лётная подушка – моя, - попросила Шпица своих подписчиков. - Может, сберегут? Я скоро снова прилечу. Или возьмите ее с собой в Москву! С меня билеты в театр ко мне на спектакль - за возврат.

Свою рассеянность актриса объяснила тем, что не выспалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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