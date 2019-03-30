«Находится в реанимации в тяжелом состоянии» В Прикамье собирают деньги для помощи женщине, у которой на пожаре погибли дочь и муж

Трагедия произошла вечером 28 марта в Кудымкаре. В одноэтажном доме по улице Дзержинского произошел пожар. Там жили 37-летняя Татьяна, ее 32-летний супруг Евгений и их 3-летняя дочка Катя (имя изменено. - Ред.). Обнаружив, что дом горит, мама подхватила дочку и выбежала на улицу. Евгений побежал за ними следом.

Но огонь пылал как раз у входной двери. Как сообщили в противопожарной службе по Пермскому краю, Евгений и Катя получили стопроцентные ожоги верхних дыхательных путей. Врачи не смогли им помочь, отец и дочка скончались в больнице. Также пожарные в одной из комнат дома обнаружили тело 55-летней женщины – дальней родственницы семьи.

Из всей семьи выжила только Татьяна. Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации в ожоговом центре в Перми.

В соцсетях объявили сбор денег для помощи Татьяне. «Семье сейчас очень необходима ваша помощь! Не проходите, пожалуйста, мимо!», - написали друзья. Деньги предлагают перечислять на карту Ирины, подруги семьи.

- Я передала свою карточку маме Татьяны, она ездит в ожоговый центр к дочери, покупает то, что нужно, - рассказала Ирина.

Также деньги можно перечислить на карту брата Евгения, Ивана Чугаева. Номер карты 4276849017393793.

Похороны Евгения и Кати состоятся во вторник, 2 апреля.