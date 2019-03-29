«Он очень любил дочку» Пострадавшие в пожаре 3-летняя девочка и ее отец скончались в больнице Прикамья

- Даже не знаю, как маме сказать – ее же парализует от горя, - говорит Иван, брат погибшего в пожаре в Кудымкаре Евгения Ч.

Вечером 28 марта в одноэтажном доме по улице Дзержинского произошел пожар.

В доме проживала молодая семья - 37-летняя Татьяна, ее 32-летний супруг Евгением и их 3-летняя дочка Катя (имя изменено – прим.ред.). Обнаружив, что дом горит, мама подхватила дочку и выбежала на улицу. Но к моменту эвакуации получили сильные ожоги.

- Они постучались к соседям, и те вызвали «скорую помощь» и пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Прибывшие медики увезли их больницу. В это же время к дому подъехали пожарные.

Сгоревший дом молодой семьи. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю

Они увидели, что около здания лежит человек с сильными ожогами. Это был Евгений. Его тоже увезли в больницу. А после того, как пожар был потушен, огнеборцы обнаружили в помещении тело 56-летней женщины.

Медики делали все, что могли. Но, к сожалению, днем 29 марта Евгений и дочка скончались в больнице. Татьяна находится в тяжелом состоянии.

- Я поверить не могу, - говорит брат Евгения Иван. – Таня и Женя давно были вместе. Они не работали, все пытались Катю в садик устроить… А в этом доме на Дзержинского они года два жили. Он съемный. Там не только с проводкой были проблемы, но и с другими вещами. Женя часто меня звал, я ему ремонтировал то, другое, потому что я электриком работаю. Брат очень дочку любил.

Кем была погибшая 56-летняя женщина, Иван не знает. Но говорит, что, скорее всего, знакомая семьи в гости пришла.

Семье погибших нужна помощь в похоронах Евгения и дочери. Они жили небогато. Узнать о том, какая конкретно нужна помощь, можно у родственницы Ирины. Телефон - 8-909-730-64-01.

Между тем, в МЧС сообщили, что пожар, возможно, произошел из-за неосторожным обращением с огнем при курении. Но проверка продолжается.