«Штанга в 57 кг? Легко!»18-летняя пермячка Валерия Красных прошла в финал конкурса «Спорткраса-2019»
- Максимальный вес штанги, которую я поднимала - 57 кг, - говорит 18-летняя уроженка Чусового Валерия Красных. - А если считать общий вес, с толчком и рывком, то примерно 110 кг.
Красавица Валерия с отличием учится на 1 курсе юридического факультета в университете Казани, но успевает еще и спортом заниматься.
- Я давно занимаюсь армрестлингом, тяжелой атлетикой, - говорит Валерия. - Также я реализовала свой проект и занимаюсь гимнастикой с детьми с ограниченными возможностями. В моей спортивной секции занимаются дети от года до 6 лет.
Фото из instagram @valeria.krasnykh
Валерия прошла в финал международного конкурса «Спорткраса-2019». Он состоится с 4 по 6 апреля в Ялте. В конкурсе примут участие более 25 участниц из 15 стран мира.
- Участвовать в конкурсе меня пригласили организаторы, я заявок не подавала, - говорит Валерия. - Волнуюсь немного.
Скоро организаторы конкурса объявят онлайн-голосование, так что можно будет поддерживать Валерию своими голосами.
ИСТОЧНИК KP.RU