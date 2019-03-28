2019-03-28T15:21:04+03:00
Общество

«Штанга в 57 кг? Легко!»18-летняя пермячка Валерия Красных прошла в финал конкурса «Спорткраса-2019»

В конкурсе примут участие девушки из 15 стран мира
Елена КОНОВА
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Фото из instagram @valeria.krasnykhФото из instagram @valeria.krasnykh
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- Максимальный вес штанги, которую я поднимала - 57 кг, - говорит 18-летняя уроженка Чусового Валерия Красных. - А если считать общий вес, с толчком и рывком, то примерно 110 кг.

Красавица Валерия с отличием учится на 1 курсе юридического факультета в университете Казани, но успевает еще и спортом заниматься.

- Я давно занимаюсь армрестлингом, тяжелой атлетикой, - говорит Валерия. - Также я реализовала свой проект и занимаюсь гимнастикой с детьми с ограниченными возможностями. В моей спортивной секции занимаются дети от года до 6 лет.

Фото из instagram @valeria.krasnykh

Фото из instagram @valeria.krasnykh

Валерия прошла в финал международного конкурса «Спорткраса-2019». Он состоится с 4 по 6 апреля в Ялте. В конкурсе примут участие более 25 участниц из 15 стран мира.

- Участвовать в конкурсе меня пригласили организаторы, я заявок не подавала, - говорит Валерия. - Волнуюсь немного.

Скоро организаторы конкурса объявят онлайн-голосование, так что можно будет поддерживать Валерию своими голосами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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