Смотрите на сайте «КП»-Пермь» прямую трансляцию лекции про туберкулез

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В связи с этим в Перми проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику туберкулеза. 28 марта в 12.00 в аудитории Центра для всех желающих состоится открытая лекция «Все, что нужно знать о туберкулезе», которую прочтет ассистент кафедры фтизиопульмонологии ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Елена Макарова. Онлайн-трансляция с лекции пройдет на нашем сайте.

Также с 10.00 до 14.30 в Пермском краевом центре профилактики будет проходить День открытых дверей, в ходе которого все желающие смогут пройти анкетирование на выявление факторов риска развития туберкулеза, флюорографию и при необходимости посетить консультацию врача-фтизиатра.

Туберкулез - это опасное инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему и другие органы человека. Возбудителем туберкулеза является бактерия Mycobacterium (палочка Коха). Туберкулез чаще всего передается воздушно-капельным путем, реже - при контакте с инфицированным человеком. Медикаментозное лечение туберкулеза может длиться до 6 месяцев и даже больше. Для профилактики и ранней диагностики туберкулеза необходимо ежегодно проходить флюорографию.

Помимо этого, в медицинских учреждениях края с 25 по 29 февраля будут проходить школы здоровья и лекции для пациентов. Узнать их расписание можно, обратившись в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

Организаторы: ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» совместно с ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» и кафедрой фтизиопульмонологии ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера.