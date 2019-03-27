Дачная амнистия отменена

С 1 марта 2019 года вступил в силу закон №340-ФЗ – Государственная Дума отменила дачную амнистию. Теперь регистрация садовых и дачных домов приравнена к регистрации индивидуальных жилых домов.

Что необходимо сделать:

1. Заполнить уведомление о планируемом строительстве садового дома и сдать в местную администрацию.

В уведомлении необходимо указать параметры вашего дома:

- площадь застройки,

- высоту здания,

- отступы от границ земельного участка.

2. После того, как вы построите свой дом, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана.

3. Заполнить уведомление о завершении строительства, приложить пакет документов, состоящий из:

- технического плана,

- чека об оплате государственной пошлины.

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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Часто юридические границы отличаются от фактических – в таких случаях граждане нарушают, установленный правилами землепользования и застройки, отступ от границы смежного земельного участка.

Отступы необходимо показывать от юридических границ участка, то есть внесенных в ЕГРН по результатам межевания, а не от фактических – забор, колья, сетка рабица и т.п.

Как правильно: отступ должен составлять 3 метра от соседнего земельного участка.

НА ЗАМЕТКУ

Отступы со стороны улицы варьируется от 0 до 6 метров, в зависимости от категории улицы, территориальной зоны, утвержденных «красных линий», исторически сложившейся застройки.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Если Ваш участок попадает в охранную зону линии электропередач, газопровода, охранную зону объекта культурного наследия, зону катастрофического затопления, вам необходимо получить согласование строительства дома с необходимыми структурами.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ

В случае нарушения параметров разрешенного строительства, не стоит паниковать.

Например, при нарушенном отступе, можно заявиться в местную администрацию для отклонения от предельно-допустимых параметров. Для этого необходимо подготовить обосновывающие материалы на отклонение.

При положительном решении Комиссии по землепользованию и застройки, нужно пройти процедуру публичных слушаний, получить разрешение на отклонение. Далее в обычном порядке получить уведомление о планируемом строительстве.

Обратите внимание: все параметры, указанные в уведомлении о планируемом строительстве должны соответствовать параметрам, указанным в техническом плане и уведомлении о завершении строительства. Если будут выявлены противоречия в этих показателях – администрация выдаст уведомление о несоответствии построенного объекта.

Процедура получения уведомлений, согласований с необходимыми структурами – сложная, поэтому лучше доверить решение данного вопроса кадастровым инженерам.

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