2019-03-27T15:49:39+03:00
Общество

Дачная амнистия отменена

Инструкция для садоводов и дачников
Поделиться:
--Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

С 1 марта 2019 года вступил в силу закон №340-ФЗ – Государственная Дума отменила дачную амнистию. Теперь регистрация садовых и дачных домов приравнена к регистрации индивидуальных жилых домов.

Что необходимо сделать:

1. Заполнить уведомление о планируемом строительстве садового дома и сдать в местную администрацию.

В уведомлении необходимо указать параметры вашего дома:

- площадь застройки,

- высоту здания,

- отступы от границ земельного участка.

2. После того, как вы построите свой дом, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана.

3. Заполнить уведомление о завершении строительства, приложить пакет документов, состоящий из:

- технического плана,

- чека об оплате государственной пошлины.

Узнать стоимость работ регистрации дома под ключ можно сайте https://domregistr.ru/kalkulyator.html

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Часто юридические границы отличаются от фактических – в таких случаях граждане нарушают, установленный правилами землепользования и застройки, отступ от границы смежного земельного участка.

Отступы необходимо показывать от юридических границ участка, то есть внесенных в ЕГРН по результатам межевания, а не от фактических – забор, колья, сетка рабица и т.п.

Как правильно: отступ должен составлять 3 метра от соседнего земельного участка.

НА ЗАМЕТКУ

Отступы со стороны улицы варьируется от 0 до 6 метров, в зависимости от категории улицы, территориальной зоны, утвержденных «красных линий», исторически сложившейся застройки.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Если Ваш участок попадает в охранную зону линии электропередач, газопровода, охранную зону объекта культурного наследия, зону катастрофического затопления, вам необходимо получить согласование строительства дома с необходимыми структурами.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ

В случае нарушения параметров разрешенного строительства, не стоит паниковать.

Например, при нарушенном отступе, можно заявиться в местную администрацию для отклонения от предельно-допустимых параметров. Для этого необходимо подготовить обосновывающие материалы на отклонение.

При положительном решении Комиссии по землепользованию и застройки, нужно пройти процедуру публичных слушаний, получить разрешение на отклонение. Далее в обычном порядке получить уведомление о планируемом строительстве.

Обратите внимание: все параметры, указанные в уведомлении о планируемом строительстве должны соответствовать параметрам, указанным в техническом плане и уведомлении о завершении строительства. Если будут выявлены противоречия в этих показателях – администрация выдаст уведомление о несоответствии построенного объекта.

Процедура получения уведомлений, согласований с необходимыми структурами – сложная, поэтому лучше доверить решение данного вопроса кадастровым инженерам.

Юристы и кадастровые инженеры компании «УралРегионНедвижимость», решают вопросы земельного и градостроительного законодательства с 2006 года. Получить бесплатную консультацию можно по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5, оф.105; по телефону: 276-25-24; оставить заявку на сайте: http://uralrn.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье осудили пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП
«БКС Брокер» - ведущий брокер, предоставляющий услуги уже 25 лет
Девятиклассниц, которые сбежали из детдома в Краснокамске, обнаружили полицейские в Перми
В Прикамье с 1 июня начнут вручать «Подарок новорожденному»
Жители Пермского края стали чаще брать потребкредиты в Сбербанке
«Обновят главную сцену и зрительный зал». Завершить работы по ремонту ТЮЗа планируется к юбилею театра
В минувшее воскресенье весь мир отметил День борьбы с туберкулезом
В Перми одобрена смена зонирования территории Разгуляя
В гендерные праздники пермские мужчины оказались многословнее женщин
В Прикамье пьяный парень с топором ограбил кафе
В Прикамье судебные приставы забрали у бизнес-леди 2 шубы и 14 пальто
Владимир Путин вручил премию Президента дирижеру пермского театра
В Березниках накрыли подпольный цех по производству паленого алкоголя
Руководитель компании, чей автобус с 17 пассажирами перевернулся в Прикамье: «У нас такое ДТП происходит впервые»
Житель Березников, заявивший, что полицейский сломал ему ногу, заплатит 100-тысячный штраф
В Пермском крае осудили двух гаражных воров
«Вступили в преступный сговор». В Прикамье глава поселения со своими знакомыми организовали хищение бюджетных средств
25-летняя жительница Прикамья соблазнила 15-летнего подростка в День защитника Отечества
Со 2 мая авиакомпания UVTaero открывает прямой рейс из Перми в Калининград
«Женщина сопротивлялась и звала на помощь». В Краснокамске ищут грабителя, который чуть не убил сотрудницу микрофинансовой организации
На XIV Камском форуме обсудят работу с эскроу-счетами в Пермском крае
В работе администрации Перми нашли нарушений на сумму более 1 миллиарда рублей
В Перми суд отказал женщине в компенсации морального вреда из-за отмены рейса
Пермяки смогут обменять рабочий день на заботу о детях-сиротах в больницах
«Преследование нужно прекратить». В Перми может закрыться единственный пляж для инвалидов
В Пермь приедет Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Новым прокурором Перми стал Виталий Дымолазов
«Факты хищения не подтвердились». На Кунгурском машзаводе хотят возобновить производство
На трассе Пермь-Березники в двух авариях пострадали четыре человека