2019-03-27T14:36:10+03:00
Происшествия

В Перми «гайвинского маньяка в красной куртке» осудили на 12 лет

Его обвинили в том, что он пытался задушить 9-летнего мальчика
Андрей МАТЛИН
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Присяжные районного суда вынесли обвинительный вердикт.Присяжные районного суда вынесли обвинительный вердикт.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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37-летний пермяк много месяцев держал в страхе целый микрорайон Гайва.

Как уже писала «КП», дикий случай произошел 22 ноября 2017 года: взрослый мужчина среди бела дня набросился на первоклассника. Он повалил его на землю, навалился на него сам. Прохожих не было – место оказалось безлюдным.

К счастью, ребенок не растерялся, стал отбиваться, царапаться, кусаться, кричать, звать на помощь. Нападавший испугался и убежал. Мальчик, придя домой, рассказал о произошедшем родителям, а те подали заявление в полицию. Жители и раньше жаловались полицейским – их дети рассказывали, что какой-то дядя в красной куртке пытается к ним приставать. К его поискам подключился следственный комитет.

Но прежде, чем подозреваемого задержали, он успел напасть еще на одного ребенка в декабре того жегода. 9-летний мальчик возвращался домой с занятий в спортивной секции. Когда он зашел в полутемный подъезд своего дома на улице Кабельщиков, кто-то схватил его сзади, закрыл рот рукой и начал душить. Как потом сумел рассказать мальчик, единственное, что он успел заметить – на дяде была красная куртка с капюшоном. А вот лицо он скрыл под маской, какие носят во время эпидемии гриппа.

Но тут в подъезде раздались шаги, и преступник вновь вынужден был оставить жертву.

В конце концов, его вычислили и задержали. Выяснилось, что 37-летний пермяк нигде не работал. Следователи проверяли его на причастность к другим подобным преступлениям. Но доказать смогли только один эпизод – с нападением в подъезде на 9-летнего мальчика, поскольку там были свидетели произошедшего.

Сам обвиняемый так и не признал свою вину и потребовал судить его судом присяжных. Он заявлял, что вовсе не хотел причинить вред детям, а, наоборот, якобы защищал их от кого-то.

Сегодня, 27 марта, в Орждоникидзевском суде присяжные заседатели внесли свой вердикт: «Виновен». За это решение проголосовали четверо из шести народных судей.

В итоге 37-летнего маньяка не стали заключать под стражу, а выпустили под подписку о невыезде. Он и не собирался никуда уезжать из своего микрорайона. И многие жители Гайвы боялись за судьбу своих детей.

После этого судья огласил приговор: 12 лет лишения свободы в колони строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. У приговоренного есть возможность обжаловать приговор в краевой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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