«Пермский Хатико» пять месяцев ждал на остановке своего хозяина

- За что вот так с ним? - удивляется Елена Филимонова, жительница города Оса Пермского края.

Андрей, супруг Елены, врач в ветеринарной клинике. Они не только за деньги лечат животных, но часто бесплатно спасают и тех, кого обидели или предали люди.

- С середины осени у остановки около Елово обосновался пес, - говорит Елена. - Работники шашлычной, которая стоит недалеко, говорят, что слышали только звук машины, а потом увидели на остановке пса. Его кто-то выкинул и уехал. Пса стали подкармливать, но он до такой степени тосковал по хозяевам, что бросал еду, услышав звук машины. Мишка - мы его так назвали - со всем ног бежал к остановившимся автомобилям и прямо заглядывал в салон.

Так прошли пять месяцев. Местные жители периодически писали о том, что на остановке сидит пес, ему нужен дом, но никто не хотел забирать Мишку.

- В начале марта в Осу ехал грузовик почты, - продолжает Елена. - Водитель увидел у остановки Мишку, сидящего в луже. Он был такой сырой, несчастный, что водитель посадил его в свой грузовик и отвез в нашу ветеринарную клинику. Врачи осмотрели Мишку. Он очень сильно кашлял, потому что простудился. Прямо как старый дед. Пока пес живет на заднем дворе клиники. Он так радовался, когда у него появилась своя будка и ошейник. Мишка ходил и, как будто, хвастался ошейником, показывал его.

Если вы хотите подарить Мишке дом, звоните по телефону 89523380242 (Андрей) или пишите в комментарии под постом «ВКонтакте».