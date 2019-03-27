2019-03-27T12:00:17+03:00
Здоровье

В Прикамье пройдет «День Ромашки»!

28 марта в Пермском краевом центре профилактики будет проходить День открытых дверей
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Туберкулез – опасное инфекционное заболеваниеТуберкулез – опасное инфекционное заболеваниеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пермский краевой центр медицинской профилактики приглашает пермяков и жителей края принять участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. Например, 28 марта с 10.00 до 14.30 в Пермском краевом центре профилактики будет проходить День открытых дверей. Видеотрансляцию лекции можно будет посмотреть на нашем сайте.

Туберкулез – опасное инфекционное заболевание, поражающее дыхательную систему и другие органы человека. Возбудителем туберкулеза является бактерия Mycobacterium (палочка Коха). Туберкулез чаще всего передается воздушно-капельным путем, реже - при контакте с инфицированным человеком. Медикаментозное лечение туберкулеза может длиться до 6 месяцев и даже больше. Для профилактики и ранней диагностики туберкулеза необходимо ежегодно проходить флюорографию.

«Цель Всемирного дня борьбы с туберкулезом - рассказать жителям Прикамья про это опасное заболевание и научить методам профилактики. Нам очень важно акцентировать внимание людей на необходимости ежегодного прохождения флюорографии, как самого эффективного способа ранней диагностики туберкулеза,- рассказывает главный врач ГБУЗ Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. – В этом году мы сможем значительно увеличить охват населения информацией за счет проведения онлайн-трансляции лекции «Все, что нужно знать о туберкулезе» и мероприятий в медицинских учреждениях края».

Так, 24 марта с 10.00 до 14.30 в Парке им. Горького прошел «День Ромашки» - праздник, направленный на профилактику туберкулеза. Гости мероприятия бесплатно проверили свое здоровье в мобильном центре здоровья, посетив который можно узнать артериальное давление, уровень сахара и холестерина и получить краткую консультацию терапевта по результатам скрининга. Также все желающие смогли пройти флюорографию в передвижном кабинете и задали ведущим специалистам региона по фтизиатрии вопросы, касающиеся иммунопрофилактики, лечения и диагностики туберкулеза.

28 марта с 10.00 до 14.30 в Пермском краевом центре профилактики будет проходить День открытых дверей, в ходе которого все желающие смогут пройти анкетирование на выявление факторов риска развития туберкулеза, флюорографию и при необходимости посетить консультацию врача-фтизиатра. В этот же день в 12.00 в аудитории Центра для всех желающих состоится открытая лекция «Все, что нужно знать о туберкулезе», которую прочтет ассистент кафедры фтизиопульмонологии ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Елена Макарова. Для тех, кто не сможет посетить лекцию лично, будет организована онлайн-трансляция. Ссылка для просмотра будет размещена на сайте www.budzdorovperm.ru за 10 минут до начала мероприятия.

Помимо этого, в медицинских учреждениях края с 25 по 29 февраля будут проходить школы здоровья и лекции для пациентов. Узнать их расписание можно, обратившись в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

Организаторы: ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» совместно с ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» и кафедрой фтизиопульмонологии ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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