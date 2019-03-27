2019-03-27T07:38:09+03:00
Общество

Отключения воды в марте и начале апреля в Перми 2019

Отключения воды в марте и начале апреля в Перми 2019: в краевом центре пересохнут четыре десятка многоэтажек
Андрей МАТЛИН
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И воду я не запасла...И воду я не запасла...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В марте и начале апреля в Перми 2019 ожидаются отключения воды: в краевом центре пересохнут четыре десятка многоэтажек.

С приходом более-менее теплых дней в компании «Новогор Прикамье» активизировали работы по ремонту водоводов в краевом центре. Также придется ремонтировать водопровод на двух улицах из-за аварий. В связи с этим воду временно отключат в четырех десятках многоэтажных домов в разных районах Перми.

Воду отключат в домах на следующих улицах.

27 марта, в среду, с 9.00 до 20.00 (аварийный ремонт)

- на улице Ленина, 87

- на улице Малкова, 28«б»

- на улице Петропавловская, 76, 78, 86, 88

- на улице Толмачева, 11

- на улице Хохрякова, 6«а»

30 марта, в субботу, с 9.00 до 19.00

В Мотовилихинском районе (аварийный ремонт)

- на улице Бульвар Гагарина, 53, 55, 57, 61

- на улице Крупской, 46

- на улице Студенческая, 23, 25, 25«а», 36, 38

В Индустриальном районе

- на улице Космонавта Беляева, 52, 54, 54А

- на улице Нефтяников, 53, 55, 57, 59

4 апреля, в четверг, с 10.00 до 19.00

- на улице Агатовая, 28, 32, 36

- на улице Артема, 134

- на улице Сакко и Ванцетти, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117

В компании «Новогор Прикамье» приносят извинить за неудобства и советуют заранее запастись водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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