«Солнце на дворе!» Пермская актриса Катерина Шпица выложила фото в соблазнительном наряде

Популярная актриса Катерина Шпица порадовала почитателей своего таланта снимком в весенней одежде. На своей странице в Instagram она радуется солнышку и сообщает, что в мартовском журнале «Здоровье», обложку которого украшает ее фото, она делится с читателями, как пытается вести здоровый образ жизни.

- Ну вот! Уже намного лучше! Солнце на дворе! А это фото, кстати, на обложке мартовского номера журнала «Здоровье», где большой рассказ о моих полуЗОЖ-воззрениях, - пишет актриса на своей странице в соцсети.

Почитателям таланта актрисы понравилось ее плечико. Фото: страница в Instagram Катерины Шпицы.

Журналисты издания задают актрисе разные вопросы. В частности, что ей легче – не поесть или недоспать? И каких врачей она посещает?

Катерина Шпица откровенно перечисляет, каких специалистов посетила после того, как ей исполнилось 29 лет. Она призналась, что хоть она и выглядит бодрой и жизнерадостной, анализы показали, что она живет в состоянии стресса. И рассказала, что собирается поменять в своей жизни в связи с этим.

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