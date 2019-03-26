Лучшее средство против гололеда – два солдата с тазиком песка

- Почему возник гололед? Не потому что какие-то уникальные условия, а потому что снег не вывозили, он подтаял, а потом замерз, и мы получили вместо города один сплошной каток, - возмущался депутат Илья Лисняк. - В Индустриальном районе почищена была только одна улица Мира. Может быть, нам надо назначить Александра Иванова (глава Индустриального района. – Ред.) главой улицы Мира, а главой района - кого-нибудь другого?

- То, что творилось на Висиме, иначе, как бардаком, и не назовешь, - заметил депутат Олег Бурдин. – По лестницам люди просто на ледянках скатывались.

Илья Лисняк о гололеде в Перми 00:00 00:00

- В частном секторе с дороги не вывозили снег, только трактор иногда проезжал, дорогу прокладывал, а снег на обочины выталкивал, после чего жителям приходилось пробивать себе дорогу к дому, - рассказал депутат Владимир Манин.

Во время длинных выходных на 8-е Марта Пермь превратилась в каток. Люди падали, ломали руки и ноги, получали сотрясения мозга… В травмпунктах пострадавшие сидели по несколько часов в очередях, прежде чем попасть на прием. В соцсетях это было темой номер один. Но активно посыпать скользкие тротуары в Перми начали только в начале рабочей недели.

Депутаты городской думы решили заслушать, что делали чиновники во время этого ледового апокалипсиса. Этот вопрос в повестке заседания должен был занять 25 минут, но ему посвятили около трех часов.

Вице-мэр Анатолий Дашкевич доложил об объеме осадков, выпавших в городе, количестве песчано-соляной смеси, высыпанной на улицы, и подрядчиках, плохо справлявшихся со своей работой.

После этого неожиданно начал свою речь депутат Владимир Плотников.

- Анатолию Дашкевичу 1 апреля исполняется 55 лет. Предлагаю наградить его в честь юбилея орденом «За заслуги перед отечеством», - после этих слов Плотникова в зале думы на несколько секунд

воцарилась тишина, сменившаяся смешками.

- Это, конечно, шутка, - добавил депутат.

Заместитель председателя думы Дмитрий Малютин сравнил ситуацию с военным положением:

- Если люди получают травмы, значит, это уже военное положение, и я напомню, как в таких случаях поступают в армии. Там двое солдат берут тазик с песком за ручки, за ними идет третий человек с лопатой и сбрасывает на плац песок, чтобы там солдаты не падали и не ломали себе головы.

Олег Бурдин предложил использовать снегоплавильные машины, которые действуют в Москве.

Дмитрий Малютин о солдатах с тазиком песка 00:00 00:00

- Это экономически невыгодно,- ответил Анатолий Дашкевич. - Мы предлагали бизнесу, но никто не заинтересовался этой темой.

В перерыве депутаты горячо обсуждали количество высыпанной на улицы песчано-солевой смеси, которое назвал в докладе Дашкевич.

- Да не может быть такого, это весь город засыпало бы.

Депутаты сошлись на том, что город убирали плохо и в следующем году допустить такого нельзя.

В завершении обсуждения выступил глава Перми Дмитрий Самойлов. Он отметил, что вскоре мэрия начнет заключать новые контракты с подрядчиками.

- Ряд подрядчиков справляется в любой ситуации. А ряд – нет. Надо это учитывать при подписании новых договоров, которые мы будем заключать уже на пять лет. С теми, кто не справился, будем расставаться.

Также было решено, что на следующий год будут выделены деньги на современные антигололедные реагенты, чтобы избежать подобных ситуаций. Сейчас Пермь посыпают песчано-солевой смесью.