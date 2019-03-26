2019-03-26T13:33:52+03:00
Происшествия

«Пулю надо доставать». Родители девочки, которой одноклассник выстрелил в ногу, обратились в клинику Леонида Рошаля

Пермские врачи отказались делать операцию
Вероника РАНГУЛОВА
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Сейчас девочка чувствует себя хорошоСейчас девочка чувствует себя хорошоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Я хочу, чтобы моя дочь была здоровой и сделаю все, что от меня зависит, - говорит Татьяна, с ребенком которой в школе Березников случилось ЧП.

Напомним, все случилось в начале марта. Пятиклассники Маша и Артем (имена детей изменены, - Ред.) готовились к городской игре «Зарница» и перед уроками решили потренироваться в школьном спортзале.

Учительница физкультуры Ирина Истомина дала детям спортивную винтовку, а сама ушла в тренерскую за мишенью. Через 10 секунд раздался выстрел. Оказалось, что мальчик решил перезарядить оружие и случайно нажал на курок. Пуля попала в ногу Маши с расстояния в полтора метра.

В тот день медика в школе не было, педагоги решили не вызывать «скорую» и сами обработали ранку перекисью. Все подумали, что пулька прошла рикошетом и только оцарапала девочке кожу.

Когда родители сводили Машу на рентген, выяснилось, что пуля попала внутрь и застряла в паху.

Хирурги в Березниках отказались делать операцию и извлекать пулю - есть большой риск повредить сосудисто-нервные образования. Медики объяснили родителям девочки, что организм купирует инородный предмет, либо через какое-то время начнется его отторжение.

- Мы съездили на консультацию к хирургу в Пермь, и он сказал, что пулю действительно лучше не доставать, - говорит Татьяна. – Маша чувствует себя хорошо, ее ничего не беспокоит. Тем не менее, меня как маму очень волнует эта ситуация. Я не настаиваю на операции, но хотела бы услышать мнение других экспертов, чтобы полностью успокоиться.

Родители ребенка обратились за консультацией в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени известного врача Леонида Рошаля в Москве.

- Я направила в клинику по электронной почте медицинские заключения наших врачей и запрос, можем ли мы получить консультацию по дальнейшему лечению, - пояснила мама Маши. – Пока ответа не было, я жду.

Тем временем, в прокуратуре Березников сообщили о результатах проверки после ЧП в школе. Нарушения такие: учитель физкультуры грубо нарушила технику безопасности, оставив детей без присмотра и наедине с оружием.

Другие педагоги не вызвали для пострадавшего ребенка «скорую», а в школе по неясным причинам не было в этот день медика.

По результатам проверки к дисциплинарной ответственности будут привлечены директор школы, начальник отдела образования администрации Березников и главный врач местной городской больницы. Скорее всего, они получат выговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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