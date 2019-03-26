2019-03-26T20:41:40+03:00
Общество

Осторожно, милое видео: в зоопарке показали, как играет 10-месячный барсенок

Серебрянка из Пермского зоопарка так разбаловалась, что напугала оператора
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из Instagram @permzooСкриншот с видео из Instagram @permzoo
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В аккаунте Пермского зоопарка в Instagram показали, как играет 10-месячная Серебрянка.

Напомним, она появилась на свет в мае прошлого года у барсихи Весляны. Хищница родилась в зоопарке в далеком 2010 году, и Весляна с сестрами Ваей и Красавой – ее третье потомство. Отец барсов – Снежек. Он родом из Чехии.

В ноябре Вая и Красава переехали в другой зоопарк. А Серебрянка - осталась.

26 марта работники зоопарка поделились с пользователями сети милым видео, где видно, как играет Серебрянка. Она, прямо как кошечка, перекатывается с бока на бок, бегает и прыгает. А когда Серебрянка увидела, что ее снимают, подбежала к стеклу и подпрыгнула так, как будто хочет достать оператора.

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Снежные барсы в Пермском зоопарке
141 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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