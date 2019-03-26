2019-03-26T15:23:02+03:00
Спорт

В Перми прошел финал всероссийского турнира среди юных хоккеистов «Золотая шайба»

На финалы в Пермском крае побороться за победу приехали 62 команды со всей России
Алеся ГАЛИБУС
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Это масштабные состязания, с которых начиналась карьера многих известных хоккеистов. Фотограф: Константин БашмаковЭто масштабные состязания, с которых начиналась карьера многих известных хоккеистов. Фотограф: Константин Башмаков
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Те, кто не в танке и хоть немного интересуются спортивной жизнью региона, знают, что в марте этого года Пермь стала Меккой всех юных хоккеистов страны. Именно в столице Прикамья с 17 по 23 марта проходили всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова среди команд.

Это масштабные состязания, с которых начиналась карьера многих известных хоккеистов. Турнир, где участвуют около 250 тысяч детей, проходит в три этапа. Сначала на уровне городов и сел, затем на уровне российских регионов. Далее в итоговом этапе участвуют сильнейшие команды.

На финалы в Пермском крае побороться за победу приехали 62 команды со всей России. За кубок соревновались более тысячи юных хоккеистов. Турнир проводился по олимпийской системе: в результате жеребьёвки сформировалось 16 групп по четыре команды, 16 победителей вышли в плей-офф и разыграли Кубок. Но о том, кому он достался, чуть позже. Для начала стоит отметить, что принимала Пермь у себя в гостях на лучших хоккейных площадках – соревнования проходили в СК им. Сухарева, УДС «Молот», СК «Победа», а также в СК «Ледовый» в Краснокамске.

Команда организаторов велика: важен каждый, начиная от медицинского работникоа, заканчивая тренерами и судьями. Фотограф: Константин Башмаков

Команда организаторов велика: важен каждый, начиная от медицинского работникоа, заканчивая тренерами и судьями. Фотограф: Константин Башмаков

Достойный прием

Площадок четыре, но проще всего добраться можно было до СК «Победа», что я собственно и сделала. Прямо на площадке этого комплекса в режиме реального времени мне удалось пообщаться с участниками, тренерами, кураторами команд и даже с судьями и медиками. За два дня до финала о том, как арены встречали гостей, мне рассказал директор СК «Победа» Алексей Николаевич Слепынин:

- Нам не впервой проводить масштабные соревнования в стенах нашей спортивной школы: недавно у нас прошло первенство России по баскетболу, а потом и по хоккею. Но «Золотая шайба» к нам приехала впервые и мы очень рады были стать частью такого масштабного турнира.

Как только заходишь в холл здания СК «Победа» сразу становится понятно – сооружение новое и построено согласно всем нормативам. И действительно, оно было возведено всего 4 года назад. Зато уже внесено в реестр объектов Министерства спорта потому как обладает всеми характеристиками для того, чтобы принимать у себя соревнования всероссийского уровня. Просторные тренировочные залы, вместительная баскетбольная площадка и хоккейное поле с фанатскими трибунами дополняют современные раздевалки и зона отдыха с бильярдным столом.

Фотограф: Константин Башмаков

Фотограф: Константин Башмаков

- У нас есть все необходимое для того, чтобы команды чувствовали себя комфортно, как во время тренировочного процесса, так и в период игр, - подтверждает Алексей Слепынин.

Кстати, этот факт подтвердили даже тренера других регионов, которые привезли свои команды к нам сюда, в Пермь. Тренер иркутской команды «Альтаир», например, откровенно поделился, что у них нет таких условий для любителей хоккея:

- В нашем поселке нет подобного спорткомплекса… Вернее никакого нет, тренируемся мы на открытом льду. До -25 занимаемся с ребятами, как температура падает ниже – все, нет у подростков хоккея. Поэтому для нашей ребятни приезд сюда как сказка. Да и мы как тренера всем довольны – раздевалки огромные, кормят нас вкусно, с нами везде сопровождающий команды, нас встречают и сажают обратно в транспорт после игр – организация просто на «5+».

Мальчишки из его команды тоже делятся положительными впечатлениями:

- Мы ездили в Братск на областные игры, там было неплохо. Но здесь как-то поуютнее и размещение в звездном лагере на уровне, и внутри «Победы» приятно находится всем спортсменам, - рассказывает игрок команды «Альтаир» Рустам Ахмедов.

За два дня до финальных игр за призовые места их команда встречалась c «Химиком» из города Энгельс. Счет игры 9/1 отправил жителей Саратовской области на последнюю строчку турнирной таблицы. Но, несмотря на этот факт, у ребят появилась как минимум одна преданная фанатка, которая навсегда сохранит в памяти их игру, как игру победителей, - это их сопровождающая от волонтерского отряда.

- Для меня они самые лучшие, - делится Мария Попова, волонтер и куратор ХК «Химик», - ты проникаешься этими ребятами с самой первой минуты, как встречаешь их на ЖД, автовокзале или в аэропорту. Среди них сразу есть парочка детей, которые располагают к себе и становятся твоими любимчиками, а ты – их лучшим другом на время соревнований.

"Они становятся твоими любимчиками, а ты – их лучшим другом на время соревнований", - Мария Попова, волонтер и куратор ХК «Химик». Фотограф: Константин Башмаков

"Они становятся твоими любимчиками, а ты – их лучшим другом на время соревнований", - Мария Попова, волонтер и куратор ХК «Химик». Фотограф: Константин Башмаков

Эта краткосрочная, но такая трепетная дружба между куратором команды и ее спортсменами видна не вооруженным взглядом и наблюдая за такими взаимоотношениями просто невозможно не умильнуться.

- Обижаются даже порой, ревнуют к другим маленьким спортсменам, - смеясь, рассказывает Диана Кузнецова, куратор команды «Созвездие» (Московская область), - кричат, что я «предатель» и шутливо закрывают передо мной дверь в раздевалку. А все, потому что они попросили съездить с ними на тренировку, а пока я ждала их в холле отеля, ко мне подошла другая команда и начала общаться. Не могла же я отказать 14-летним детям.

Я слушала кураторов и расплывалась в улыбке. Они для ребят как старшие сестры или друзья-сверстники. Такова уж их доля. Они ездят с ними на игры, болеют громче всех, следят, чтобы они вовремя добирались, ели, комфортно проводили время в чужом городе и, разумеется, стараются, чтобы эта поездка запомнилась ребятам надолго.

О секретиках игроков с нами делилась Диана Кузнецова, куратор команды «Созвездие» (Московская область). Фотограф: Константин Башмаков

О секретиках игроков с нами делилась Диана Кузнецова, куратор команды «Созвездие» (Московская область). Фотограф: Константин Башмаков

Организация на высшем уровне!

В этом огромном процессе реализации турнира принимает участие немалое количество профессионалов, с которыми встречаются хоккеисты на гостеприимных аренах. Начиная с помощников тренеров, судей на льду и за информационным табло, и заканчивая медицинским персоналом на площадках.

Например, в рамках турнира «Золотая шайба» на площадке работала бригада медицинского обслуживания соревнований: 2 врача скорой помощи, врач краевого врачебно-физкультурного диспансера и Людмила Рубцова – спортивный врач СК «Победа».

- Я работаю с 88 года и на протяжении всего времени я всегда была связана со спортом, делится Людмила, - Каждый раз прихожу на работу в надежде, что моя помощь не понадобиться. В основном – это мелкие травмы – ушибы, растяжения, ссадины. Но иногда, увы приходится наблюдать вещи поопасней. И я всегда переживаю за ребят, они ведь совсем дети, у них все впереди, а значит здоровье – на первом месте.

Кстати, Людмила Сергеевна поведала мне, что еще вначале своей врачебной карьеры отправилась на спортивные сборы в Алмату и там впервые увидела молодую девочку Таню Токмянину, которая сейчас Олимпийская чемпионка в парном катании. Поэтому старания таких специалистов, как она, бесспорно незримо сопровождают победы лучших в своем виде спорта.

Мы с ней общались в день, когда соперниками на льду стали команды «Липецк» и «Акулы». «Акулы», кстати, приехали пожалуй из самого удаленного уголка нашей Родины – закрытого городка Велючинск на Камчатке. Организаторский состав СК «Победа» отметил, что это их самые дальние гости, которые приезжали к ним на соревнования и отличились своей открытостью и искренностью. Кстати, команда в основном состоит из детей подводников, потому и название такое грозное – «Акулы».

В этот день никому из спортсменов слава богу не понадобилась помощь медиков, зато некоторым досталась похвала тренера.

- Мы разгромили ребят из команды «Акулы» со счетом 15/1, - гордо рассказывает Илья Кравцов прямо после игры, - за время турнира мы в общей сложности сыграли 5 раз, в 3 из которых одержали победу.

Фотограф: Константин Башмаков

Фотограф: Константин Башмаков

11-летний хоккеист поделился, что дело не в площадке и не в команде. Просто есть правильный настрой и адекватная оценка сил противника.

Однако их тренер, Сергей Пирогов считает, что ощутимой разницы регионов в играх нет, но большую роль играют особенные мальчишки в командах и тренировочная база:

- Просто есть юные дарования, которые готовы стать лидерами команд. Ну и, разумеется, важна степень подготовки, - подмечает Сергей Владмирович, - Это наш первый такой дальний выезд, в Пермском крае и вообще на Урале мы впервые, но у нас только положительные отзывы от пребывания здесь. В СК «Победа» есть все необходимое для тренировочного процесса. Ведь объект, где проходят массовые соревнования, и где проходит тренировочный комплекс – это абсолютно разные вещи. СК «Победа» для тренировочного процесса, например, подходит идеально, здесь можно четко простраивать занятия, можно распланировать соревнования. Светлый дворец, большие раздевалки, удобно расположены сушилки, отличная организация – это мечта любой команды - заниматься здесь. В таких условиях легко готовить профессиональных хоккеистов из талантливых ребят, поэтому пермским ребятам с клюшками очень повезло.

И тренер невероятно прав. В стенах СК «Победа» на сегодняшний день развивается пять видов спорта: спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба), тхэквондо, волейбол, легкая атлетика, хоккей с шайбой. И по всем из них проходят соревнования.

- Мы воспитываем не только хоккеистов, это правда, - подтверждает директор СК «Победа» Алексей Слепынин, - однако сейчас в рамках турнира активно обсуждается именно это наше направление. Мы и сами не остаемся равнодушными. На первом этапе у нас играло 4 подгруппы, 16 команд, и мы всем спорткомплексом определили для себя лидера среди них – это команда «Трансбункер» из города Ванино, Приморский край. За них и придем болеть все вместе на финал 23 числа.

Фотограф: Константин Башмаков

Фотограф: Константин Башмаков

Кстати, именно команда спорткомлекса «Легенда-2009» заняла 1 место в Пермском крае среди младшей возрастной группы и примет участие в турнире «Золотая шайба» в Сочи, который пройдет с 5 по 13 апреля. Туда отправятся вскоре 17 юных хоккеистов в сопровождении 2 тренеров.

Первый приз взяла команда, впервые вышедшая в финал

А 23 числа в пермском УДС «Молот» состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского детского турнира по хоккею «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.

В финале за победу боролись две команды из Дальнего Востока: Владивостокский «Полюс» и «Кристалл» из Южно-Сахалинска. Встреча была напряженной, но в финале хоккеисты «Полюса» вырвали победу со счетом 5:4.

Президент Всероссийского клуба «Золотая шайба» Алексей Тарасов внук выдающего Анатолия Тарасова и продолжатель его турнира высказался об игре следующим образом:

«Прекрасная игра была за призовую тройку и уровень турнира меня приятно удивил. Мы будем ставить в пример другим этот пермский финал. Команды продемонстрировали хоккей взрослый, зрелищный и высокого уровня. Его смотрели по всей стране».

Фотограф: Константин Башмаков

Фотограф: Константин Башмаков

На торжественной церемонии присутствовал именитый советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров. Он отметил как важно для детей само участие в подобных турнирах.

«Нам очень понравилось, но самое главное это было сделано для детей и все были рады приехать на такой финал. Я успел с ними пообщаться, они в восторге! Огромное спасибо пермякам за такой праздник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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