2019-03-26T14:17:56+03:00
Общество

«Бабушка живет в нечеловеческих условиях». Пенсионерка из Прикамья несколько месяцев не выходит из квартиры-свалки

Соседи жалуются на тараканов, бродячих собак и ужасный запах
Елена КОНОВА
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Фото квартиры из группы "Подслушано Соликамск"Фото квартиры из группы "Подслушано Соликамск"
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- Да жить там просто невозможно! - возмущается Наталья, жительница дома по улице Большевистской в Соликамске.

Пользователей социальных сетях ужаснули фотографии окон одной из квартир города. Видно, что весь подоконник завален мусором.

- Проходили как-то мимо этого дома, и из этого окна бабушка говорила что-то невнятно, просила помочь,- пишут в комментариях к посту. - На вопрос, чем ей помочь, начинала молчать и уходила от окна.

Местные жители вызвались ей помочь, но жители дома утверждают - это бесполезно.

- Мы несколько лет живем с этой бабушкой в одном подъезде, - говорит Наталья. - У бабушки есть дочь Люба, она тоже пенсионерка. Частенько вижу ее «под градусом». Еще в прошлом году бабушка ходила по улице, гуляла, а теперь не выходит. Ее Люба, уходя из квартиры, запирает на ключ, а та потом в двери колотится. Несколько раз были такие ситуации, когда бабушка стояла у окна и просила вызвать ей «скорую». А толку? Медики приезжали, а бабушка двери отказывалась открывать.

По словам Натальи, жалобы они писали и в полицию, и в УК. Но проблема до сих пор не решается.

- У нас так весь подъезд отравится, - возмущается Наталья. - Когда мимо квартиры проходишь, сразу начинаются рвотные позывы. Даже с улицы этот запах чуешь. А еще вечный лай собак, которые живут в квартире, тараканы и крысы. Я вынуждена два раза в год проводить дезинфекцию. Соседка, которая жила в квартире под этой бабушкой, вообще съехала - вся эта гниль топила ее комнату, потолок разрушался. В общем, мы уже не знаем, что делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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