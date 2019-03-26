2019-03-26T11:00:39+03:00
Общество

«Окатили водой с головы до ног». Второклассница встала у дороги и считала, сколько автомобилей ее обрызгает

Эту необычную акцию Соня из Прикамья провела вместе с мамой Натальей
Елена КОНОВА
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Соне нравится снимать видео. Скриншот видеоСоне нравится снимать видео. Скриншот видео
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- У меня плохая новость - из 12 проехавших мимо машин 4 меня обрызгали, - говорит на видео 9-летняя жительница Березников Соня.

Второклассница устроила необычную акцию - они вместе с мамой встали у дороги, где растеклась огромная лужа, и считали, сколько автомобилей обольет их водой.

- Недавно я шла по дороге, и меня так обрызгала машина, что мне пришлось возвращаться домой и переодеваться, - говорит мама девочки Наталья. - А моя Соня ходит в школу блоггеров, поэтому и решила снять видео-акцию про «вежливых водителей». Я ее в этом поддержала. В прошедшее воскресенье мы встали у дороги улицы Суворова, где как раз набежала огромная лужа. Я снимала на видео проезжающие мимо автомобили, а Соня комментировала происходящее.

В такую погоду тебя с легкостью могут окатить грязной водой. Скриншот видео

В такую погоду тебя с легкостью могут окатить грязной водой. Скриншот видео

На видео Соня стоит на тротуаре около оживленной дороги.

- У нас на улице весна, день хороший, снег тает, - говорит девочка. - Но из-за этого образовываются огромные лужи. Сейчас мы проверим, обрызгают ли нас машины или нет.

Из двенадцати водителей четверо оказались «невежливыми» - в конце видео штаны Сони были с грязными разводами, на куртке также красовались пятна отводы.

Соня хочет, чтобы водители были внимательны к пешеходам. Скриншот видео

Соня хочет, чтобы водители были внимательны к пешеходам. Скриншот видео

- Я вся в воде - с ног до головы, - пожаловалась второклассница.

Между тем, в комментариях кто-то хвалит девочку, считая, что она провела важную в мартовскую погоду акцию, а другие пишут: «Заняться больше нечем, видимо».

Девочка блогер проверила вежливость водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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