«Победы посвящаю женщинам». Самый сильный слесарь России ищет свою любовь

Мы встретили с Романом в тренажерном зале.

- Можете показать что-нибудь из того, что вы умеете? – попросили мы его.

Роман заявил, что может голыми руками порвать книгу в 545 страниц.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вот я толстую ненужную книгу с собой принес, видите? – показал он. - В ней 510 страниц. Сейчас я ее порву напополам голыми руками.

Через некоторое время мы увидели две половинки аккуратно разорванной книги.

Через некоторое время книга порвана.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Силач-экстремал из Лысьвы Роман Осипян собирается побить свой собственный рекорд. Он намеревается протащить сразу пять сцепленных между собой автомобилей, зацепив трос за тело обычными рыболовными крючками. Мечта его жизни - попасть в Книгу рекордов Гиннеса. И сейчас он усиленно тренируется в тренажерном зале.

Один раз он свою мечту почти осуществил. Но помешала, как он считает, женщина.

Теперь он хочет повторить попытку. Однако полагает, что без женской помощи ему все-таки не обойтись, и мечтает найти новую любовь.

Толстые гвозди превратились в кружева.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как «Жигули» сорвались с крючка

Первую попытку попасть в Книгу Гиннеса Роман предпринял в 2000 году.

Тогда по центральному телевидению шла популярная телепередача «Американка» про людей с экстремальными способностями. Он удостоился приза зрительских симпатий - в передаче показали сюжет, как он тянет за собой на крючках, прикрепленных к телу, три машины. Представители Книги рекордов Гиннеса заинтересовались способностями жителя Прикамья и приехали в Пермь, чтобы официально зафиксировать необычное достижение. Но все закончилось неудачей.

- Я стронул автомобили с места, но крючки не выдержали и разогнулись, так что рекорд не был засчитан, - говорит Роман. - Все это происходило в коротком перерыве между соревнованиями чемпионата России по бальным танцам, который тогда проходил в Перми. Найти другие такие крючки в магазине тогда было нереально, да и времени не было. В местной газете тогда вышла статья, которая так и называлась «Жигули» сорвались с крючка». Теперь только на Ютубе можно посмотреть, как я тяну три автомобиля, набрав в поисковике мое имя.

Кадр из давнишней передачи Уральского телевидения "Артист оригинального жанра".

Роман не отчаивался, рассчитывая подготовиться и повторить попытку. Но тут он встретил свою любовь. И его поглотила семейный быт. Надо было зарабатывать на жизнь. И о тренировках пришлось надолго забыть.

Он подрабатывал концертными номерами, с которыми летом ездил по южным курортам. Играючи гнул шампуры, загонял ладонью толстенные гвозди в бревно, лежал на ножах и битом стекле, ходил босиком по углям. А зимой – слесарил: делал запчасти для тракторов, а еще фотографировал детей в детских садах, в школах.

«Хочу, чтоб было кому посвятить свой рекорд»

Три года назад от него ушла жена – возможно, не выдержала его кочевой жизни. У него снова появилась возможность тренироваться. И вновь появились мечты о рекорде для Книги Гиннеса. Вот только не было, кому его посвящать.

Вот так Роман тренирует шею.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я долго тосковал, когда меня бросила Катя, - признается Роман. - А потом понял, что не могу жить один. Подумал: мне уже давно перевалило за полтинник, а семьи теперь нет. Человек должен любить кого-то. Я разослал объявления на сайты знакомств - о том, что хотел бы повстречать свою половинку. Создать семью. Мы стали переписываться с одной женщиной из Геленджика. Она, как и я, чувствует себя одинокой, ей уже под пятьдесят. Прошлым летом я должен был к ней ехать, знакомиться. Но тут случилось несчастье.

Роман решил перестроить дом, в котором жил, чтобы он стал просторнее, уютней. На время стройки переехал в баню. Весна была холодной, и он положил в печку слишком много дров.

- Во время пожара у меня обгорело 43 процента тела, я полгода провалялся в ожоговом центре, и переписка как-то сама собой прекратилась.

Но сейчас он снова мечтает и о рекорде, и о любви.

- Я все-таки хочу поставить этот рекорд с пятью автомобилями! – говорит он. – И я все сделаю, чтобы мне это удалось. Возможно, совершу попытку уже 9 мая этого года, на площади в Перми. Если не буду готов – буду еще тренироваться. С возрастом мышцы у меня стали только крепче. Единственное, чего мне не хватает – некому посвятить рекорды. Так получилось, что все свои победы я раньше посвящал любимым женщинам. И очень хочется верить, что такая любовь меня ждет вновь. Дамы, пишите мне в соцсеть.

В свои 55 лет Роман чувствует себя молодым.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роман Осипян говорит, что не чувствует своего возраста. В свои 55 лет он до сих пор демонстрирует весьма рискованные номера. Например, он ложится на спину, приставляет к горлу обычную лопату, на нее обеими ногами встает девушка-ассистент и стоит так несколько секунд. Роман не советует никому повторить это трюк.

- А еще у меня в планах научиться ездить на руках на гироскутере, - говорит он. – Я буду и дальше расширять свой концертный репертуар.

Двухпудовую гирю Роман поднимает одним мизинцем.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО