2019-03-25T15:38:44+03:00
Общество

"Бессмертный полк" 9 мая 2019 года в Перми: где заказать портрет ветерана

Как принять участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2019 года в Перми
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В 2018 году в шествии "Бессмертного полка" участвовали около 40 тысяч пермяков.В 2018 году в шествии "Бессмертного полка" участвовали около 40 тысяч пермяков.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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9 Мая по улицам Перми в седьмой раз пройдет колонна «Бессмертного полка». Если вы хотите принять участие в шествии, уже пора готовить портрет вашего фронтовика.

- Никаких стандартов для портретов «Бессмертного полка» не существует, - говорит координатор «Бессмертного полка» Анна Отмахова. - Фотография вашего героя может быть любой. Можно взять листочек из альбома, положить его в файловую папочку и идти с ним. Или распечатать дома на принтере. Мы только просим не делать фото огромными, потому что они будут закрывать другие портреты. Нужно уважать других воинов.

Штендер можно изготовить самостоятельно или заказать в типографии. Если будете делать сами, можно воспользоваться помощью на сайте «Бессмертного полка». В разделе «Запиши деда в полк» есть вкладка «Создать штендер»: www.moypolk.ru/stender/create. Выберите шаблон, разместите в нем портрет ветерана и распечатайте на принтере.

Типографию можно выбрать любую. Но, как рассказали в штабе «Бессмертного полка», в Перми есть четыре компании, которые уже несколько лет печатают портреты ветеранов (см. «Кстати»).

- Лучше заказать портрет заранее, - отметила Анна Отмахова. - Сейчас штендер формата А3, сделанный в типографии, стоит 480 рублей. В конце апреля поток желающих увеличивается, и цена может вырасти.

Для того чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», никакой предварительной регистрации не нужно. Надо просто прийти к месту сбора полка. Предварительно формирование колонн «Бессмертного полка» начнется 9 Мая с 10 часов утра, на Комсомольском проспекте. Но заседания оргкомитета еще не было, поэтому точное время и место сбора не определены.

КСТАТИ

Где в Перми можно заказать портрет

Типография «УРА»

Ул. Левченко, 1, тел. 224-22-22.

Типография «АСТЕР - ДИДЖИТАЛ»

Ул. Газеты «Звезда», 5 (отдельный вход), тел. 206-06-86.

Типография «СЕВЕРНАЯ КОРОНА»

Ул. Краснова, 18 (ДК слепых), оф. 112, 3-й этаж, тел.: 210-97-00, +7-908-248-64-28.

Группа типографий «БРАТЬЯ РИМ»

Ул. Ленина, 100, тел. 236-10-10.

Ул. Маршала Рыбалко, 35, тел. 282-77-23.

Ул. Пермская, 124, оф.102, тел. 236-45-45.

ул. Стахановская, 40А (Торговый центр «Аврора»), 3-й этаж, тел. 248-23-48.

Тополевый переулок, 10, офис 314, тел. 237-56-00.

Ул. Уинская, 51, тел. 219-55-15.

Ул. Фонтанная, 1А, тел. 206-39-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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