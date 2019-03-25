2019-03-25T15:37:44+03:00
Происшествия

«Сыночку было всего 10 лет». Руководству бассейна в Чермозе, где утонул четвероклассник, грозит штраф в 20 тысяч рублей

Прокуратура нашла массу нарушений
Вероника РАНГУЛОВА
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Никите было всего 10 летНиките было всего 10 летФото: из семейного архива
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Бассейн в Чермозе, где в феврале утонул 10-летний мальчик, не работает. И когда откроется, неизвестно. По результатам проверки прокуратура Ильинского района возбудила административное дело в отношении руководства завода «Синергии», которому и принадлежит оздоровительный комплекс.

Трагедия, напомним, случилась 19 февраля. В 17 часов в бассейне началась тренировка юных пловцов. 10-летний Никита опоздал на занятие и нырнул в бассейн последним. Ребята выполняли упражнение тренера – нужно было проплыть под водой туда и обратно.

В какой-то момент четверокласснику стало плохо. По словам юных пловцов, Никита пытался махнуть тренеру, но тот решил, что ребенок балуется и свистнул в свисток. По предварительной версии, мальчик потерял сознание и ушел под воду.

Когда тренер увидел, что Никита лежит на дне бассейна, он прыгнул за ним и достал из воды. Утверждает, что пытался оказать первую медицинскую помощь, но школьник не приходил в чувство.

- Я привезла Никиту на тренировку и только успела вернуться к машине, когда за мной прибежала администратор, - рассказывает бабушка мальчика Ольга Владимировна. – Все произошло в считанные минуты.

Работники «Синергии» пытались вызывать «скорую», но единственная в городе бригада оказалась на другом выезде. Бабушка Никиты сама повезла ребенка в больницу.

Странное дело, фельдшер оказалась на месте, а вот машины, где есть хоть какое-то оборудование, не было. По одной версии, машина стояла в гараже – у нее кончилась страховка, поэтому возить больных людей было нельзя.

По другой версии, водитель «скорой» повез домой в соседнюю деревню другого доктора.

Фельдшер проводила реанимацию в течение 30 минут – уколола адреналин, делала непрямой массаж сердца. Ничего не помогло, врачам оставалось только констатировать смерть 10-летнего ребенка.

При этом медики утверждают, что к ним мальчика привезли уже мертвым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, который установит, что стало причиной смерти ребенка.

Пока обвинений никому не предъявлено, а тренер – он учитель физкультуры в местной школе – продолжает работать.

Министерство здравоохранения Пермского края проводит служебное расследование: все ли возможное в данной ситуации сделали медики, чтобы спасти ребенка.

А прокуратура уже завершила проверку и обнаружила в бассейне массу нарушений. Руководству «Синергии» дан месяц, чтобы устранить все выявленные замечания.

- Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - рассказал «КП» прокурор Ильинского района Дмитрий Прокопенко.

Среди нарушений – проблемы с вентиляцией и качеством воды, плохо оборудованные выходы из душевых кабинок и т. д.

Кроме этого, в бассейне не был организован контроль за посетителями, не были утверждены правила пользования бассейном. Проверяющие не нашли никаких документов, разрешающих проведение детских тренировок в бассейне.

То есть по сути руководство бассейна не имело права организовывать в том числе детскую коммерческую секцию.

Если замечания не будут устранены, руководству завода «Синергия» как юридическому лицу грозит штраф до 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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