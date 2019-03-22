Анапа, Калининград, Батуми: пермский аэропорт «Большое Савино» переходит на летнее расписание

Международный аэропорт «Пермь» переходит на летнее расписание полетов. Рейсы из Перми по 27 направлениям организуют 12 авиакомпаний.

Главным направлением, естественно, является Москва. В столицу ежедневно будет проходить по 11 рейсов.

- Самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Nordwind Airlines» и «Икар» будут летать в «Шереметьево», - рассказали в пермском аэропорту. - В общей сложности в этот аэропорт будет 7 рейсов из Перми. Из аэропорта «Домодедово» в Пермь и обратно будет по три рейса авиакомпании «S7 Airlines». И авиакомпания «Победа» запланировала ежедневный рейс аэропорт «Внуково».

В Санкт-Петербург ежедневно будут летать самолеты авиакомпании «Россия», а также по четвергам и воскресеньям - «S7 Airlines».

В Сочи из Перми ежедневно будут проходить рейсы авиакомпании «Победы». До 24 мая также на побережье Черного моря будет летать «Россия», а затем заменит «Red Wings» с тремя вылетами в неделю.

Также «Победа» организует рейсы на другой черноморский курорт - в Анапу, с 1 июня четыре раза в неделю. А с 28 апреля эта авиакомпания возобновит рейсы в Минеральные Воды по средам и воскресеньям. А с 6 июня у «Победы» запланированы три рейса в неделю в Батуми.

Авиакомпании «Red Wings» и «Nordwind Airlines» дважды в неделю будут летать в Крым - в Симферополь.

С 2 апреля авиакомпания «Азимут» начнет полеты в Краснодар по вторникам и четвергам.

Авиакомпания «UVTaero» с мая будет выполнять рейсы в Калининград дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

Этим летом также будут проходить чартерные рейсы в Анталию и Аланию (Турция), Бургас (Болгария), Энфиду и Монастир (Тунис), Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр). Полеты будут выполнять авиакомпании «Red Wings», «Nordwind Airlines», «Royle Flight», «Икар» и «Azur Air».