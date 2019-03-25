2019-03-25T14:40:48+03:00
Общество

«Только не бейте друга, у него астма!»

В Перми подростки устроили массовую драку, пострадали два школьника
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Подслушано Пермь" "ВКонтакте"Фото из группы "Подслушано Пермь" "ВКонтакте"
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- Ладно хоть они моего сына запинывать не стали, - говорит пермяк Кирилл Окулов.

Днем в воскресенье, 24 марта, у торгового центра «Новая Столица» на улице Мира произошла массовая драка, где участвовали одни подростки. Как рассказывает папа пострадавшего 13-летнего Никиты (имена детей изменены), подросток и три его друга сидели в ресторане «McDonald’s».

- К ним подошли несколько ребят, может, человека 3-4, - говорит Кирилл. - Вспомнили какой-то конфликт двухлетней давности, который произошел у них с другом Никиты. Они обо всем договорились, и парни ушли. Чуть позже Никита с друзьями вышли из «McDonald’s» к ТЦ и вдруг увидели целую толпу подростков - человек 10-15. Наши парни разбежались, а те стали их догонять. Мой сын кричал: «Только не бейте друга, у него астма!»

Никиту несколько раз ударили в лицо, а потом повалили на асфальт. Он вскочил и быстро забежал обратно в ресторан. Его друзья сделали то же самое.

Мама подростка, пострадавшего в драке в Перми, говорит, что происходило у ТЦ

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- Они стали звонить родителям, в полицию, - рассказывает Кирилл. - Родители его друга Димы были недалеко, они и приехали первые к торговому центру.

Ксения, мама Димы, рассказывает, что днем ей позвонил испуганный 12-летний сын и попросил срочно приехать.

- У них в компании была девочка, раньше они все вместе дружили, - говорит Ксения. - Она своему старшему другу сказала, что давно летом Дима ударил ее по щеке. И парни решили «мстить». Прямо в ресторане один из хулиганов стал душить моего сына, вытащили на улице и несколько раз ударили. Диме удалось вырваться и забежать в туалет.

Когда Ксения с мужем Андреем приехали к ресторану, около него стояли человек 15 подростков. Все в возрасте от 13 до 15 лет.

Мама пострадавшего в массовой драке в Перми подростка

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- Мы вызвали полицию и стали у главного хулигана спрашивать, зачем тот все это заварил, - говорит Ксения. - А тот отвечает: «Дима девочку ударил». Я говорю: «Ты это видел что ли? Девочка все, что угодно может сказать». А потом к ресторану подошли еще человек 15, как муравьи отовсюду лезли. Потом приехала полиция, мы дали показание и уехали домой. Сегодня написали заявление в прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, личности всех участников драки установлены.

- Днем 24 марта в отдел полиции Индустриального района поступило сообщение о драке между несовершеннолетними, - сообщили в краевой полиции. - Прибывшие на место стражи порядка установили, что между подростками возник словесный конфликт из-за девушки, в ходе которого двое несовершеннолетних нанесли телесные повреждения двум другим несовершеннолетним. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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